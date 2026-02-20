Televendas voltam a liderar publicidade em janeiro. Dentsu e Fuel à frente nas agências

O segundo maior anunciante de janeiro foi o Modelo Continente e na terceira posição surge este ano a Vodafone.

A tendência voltou a verificar-se. No arranque do ano, o ranking dos maiores anunciantes do país foi de novo encabeçado pela Ediclube, empresa de televendas, tal como tem vindo a acontecer nos últimos anos.

De acordo com o ranking mensal elaborado pela MediaMonitor, a empresa investiu em publicidade, a preços de tabela — ou seja, sem os descontos negociados com os meios — 64,7 milhões de euros, mais dez milhões do que em janeiro de 2025.

O segundo maior anunciante de janeiro foi o Modelo Continente, com 54,6 milhões — mais 14,6 milhões do que no período homólogo — e na terceira posição surge, este ano, a Vodafone, com 50,7 milhões.

Unilever Fima, Lidl, Procter & Gamble, Siva, Reckitt Benckiser, Nestlé e Securitas Direct são as restantes marcas que compõem o ranking dos dez maiores anunciantes do mês de janeiro.

Nas agências de meios, e sempre a preços de tabela, o primeiro mês do ano voltou a ser liderado pela Dentsu Media, com 192,9 milhões de euros. Segue-se, tal como em 2025, a Wavemaker, com 137 milhões, e agora a Arena, com 123,7 milhões.

A OMD ocupa a quarta posição e a quinta é da Initiative, agora também do grupo Omnicom.

Starcom Mediavest Group, Havas Media, Zenith, Mindshare e Universal McCann encerram o top 10.

Já nas agências criativas, a primeira posição é da Fuel, seguindo-se, tal como em janeiro de 2025, a VML e a Publicis — que entretanto começou a operar como Leo.

McCann Erickson, Havas Worldwide, Caetsu, Pepper, Nossa, Uzina e Leo Burnett, que também passou a Leo, ocupam as sete posições seguintes.