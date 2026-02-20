Tempestades derrubaram até oito milhões de árvores só em Leiria

A Câmara Municipal de Leiria apurou, com recurso a um drone, que as tempestades das últimas semanas, sobretudo a depressão Kristin, levaram à perda de cinco a oito milhões de árvores no concelho, somando a parte urbana e a parte florestal, revela o Expresso (acesso pago). Antes da tempestade, a autarquia tinha em curso um plano de inventariação das árvores do município: das 7.500 que já estavam catalogadas, 2.035 caíram.

A Villa Portela, que foi renovada para reabrir como um centro de artes em setembro passado — “é a nossa Serralves, o nosso espaço de contemplação”, segundo o vereador Carlos Palheira –, tinha 340 árvores no seu jardim do século XIX. Na noite de 28 de janeiro, 161 foram derrubadas ou destruídas, 90% das quais de grande porte. Já no Parque do Avião, situado junto às margens do rio Lis, mesmo no centro da cidade, das 110 árvores existentes, 27 caíram, todas de grande porte, com mais de 50 anos.

“Olhamos para as fotogra­fias aéreas do antes e do depois e parece que passou por ali uma guerra. É impossível não ficar chocado e triste, porque muitas eram antigas, foram-nos deixadas, e não conseguimos guardá-las para memória”, explica o vereador detentor do pelouro dos Espaços Verdes. O projeto de recuperação “Reerguer Leiria” sairá das mãos do arquiteto paisagista Paulo Farinha Marques e é parte integrante do plano municipal de recuperação total da cidade, que se prolongará até 2029. O município estima que só no que respeita à floresta os custos provocados pela depressão Kristin rondarão os 500 milhões de euros.