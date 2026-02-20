Uma aplicação destinada a promover a interação entre vizinhos, ideia vencedora do concurso para imaginar como serão as casas do futuro

Uma aplicação destinada a gerar interação entre vizinhos é a ideia vencedora do concurso para imaginar como serão as casas do futuro. Homesreset é uma iniciativa dirigida a jovens entre 18 e 35 anos, que os convida a refletir sobre como deveriam ser as casas do futuro para enfrentar os desafios sociais, demográficos, económicos e climáticos que a sociedade enfrentará em 2040.

Contou com o apoio da Escola Autónoma de Gestão de Empresas e da Universidade de Málaga, com a participação de alguns dos seus alunos. Impulsionado pela IKEA e pelo Museu Casa Natal Picasso, o projeto procura imaginar o futuro da casa através do olhar criativo e disruptivo das novas gerações, inspirando-se na figura de Pablo Picasso, um artista que foi capaz de antecipar o seu tempo e reinterpretar a realidade de uma forma inovadora.

A ideia vencedora, ReGather, foi desenvolvida por Pablo Crespo Miret, María Pérez Simon, Lucía García Carrasco, Lucía Trujillo García e María Castro Collado. A proposta procura reimaginar os espaços comuns pouco utilizados em blocos de habitação para promover a interação entre vizinhos e evitar a solidão, ou obter rendimentos adicionais com o aluguer dos mesmos. Concretiza-se numa aplicação personalizada que permite utilizar mobiliário modular sustentável para converter estes locais em centros multifuncionais, como cinemas, ginásios ou salas de leitura. Cada membro do grupo vencedor recebeu um prémio de 2000 euros.

Quanto aos restantes projetos apresentados, estes incluem um sistema circular e inteligente para a troca de habitações entre proprietários, uma solução de estabilização térmica através do cultivo de microalgas integrado diretamente na fachada, um sistema evolutivo de transformação interior que permite que as habitações se adaptem às necessidades em constante mudança dos seus habitantes e um dispositivo inteligente que ajuda a reduzir o desperdício de alimentos através de um inventário atualizado dos alimentos existentes no lar.

A escolha da ideia vencedora ficou a cargo de um júri multidisciplinar composto por cinco membros: Luis Lafuente, diretor-geral do Museu Casa Natal Picasso, Mario Virgilio, chefe de Promoção Cultural do Museu, David Cadaval, diretor de Retalho e Interiorismo da IKEA em Espanha, Ainhoa Echavarri, diretora da IKEA Málaga e, como especialista independente, Elsa Arnaiz, presidente da Talento para el Futuro, a primeira plataforma juvenil que promove a participação dos jovens nos processos de decisão. O júri avaliou as propostas com base em critérios como visão inovadora, viabilidade de implementação e potencial da ideia.

O Homereset foi desenvolvido em duas fases: uma primeira fase aberta a todos os jovens espanhóis entre 18 e 35 anos, da qual foram selecionados cinco vencedores que receberam um prémio de 2.000 € cada; e uma segunda fase, na qual esses cinco jovens, juntamente com 20 estudantes de universidades de Málaga, participaram em umas jornadas de Design Thinking orientadas por uma empresa local especialista nessas dinâmicas. Os jovens trabalharam em cinco equipas que abordaram áreas relacionadas com tecnologia, acessibilidade, sustentabilidade, bem-estar e inovação.

O diretor de Design, Retalho e Interiorismo da IKEA em Espanha, David Cadaval, afirmou que «na IKEA acreditamos firmemente no poder do design para melhorar o dia a dia das pessoas e foi fantástico ver a criatividade e a paixão dos jovens para enfrentar os desafios que lhes colocámos. As suas propostas sobre as formas como viveremos no futuro emocionaram-nos e, sem dúvida, emulam a visão inconformista que caracterizava Picasso».

Nas palavras de Luis Lafuente, diretor-geral do Museu Casa Natal Picasso, «o Homesreset permitiu-nos conectar o espírito inovador de Picasso com a criatividade de uma nova geração que, tal como ele, ousa ir além do seu tempo. No Museu Casa Natal Picasso, temos orgulho de promover uma iniciativa que incentiva o pensamento crítico e coloca os jovens no centro da transformação cultural e social de que precisamos”.

Embora a iniciativa Homesreset se projete para o futuro da habitação, a IKEA também se concentrou no presente da habitação em Espanha através do estudo «Jovens, habitação e futuro», elaborado em conjunto com a Ipsos e com a colaboração da Talento para o Futuro. O relatório analisa como as dificuldades de acesso à habitação estão a afetar os planos de vida dos jovens espanhóis, tanto no plano financeiro como emocional.

Entre as suas principais conclusões, destaca-se que quase metade dos jovens espanhóis entre 18 e 35 anos continuam a viver atualmente na casa dos pais; que mais de metade dos que se tornaram independentes precisam de ajuda familiar para cobrir as despesas de habitação, seja de forma regular ou ocasional; que dois em cada dez adiaram a decisão de ter filhos e que seis em cada dez afirmam que a sua situação em relação à habitação afeta diretamente o seu bem-estar emocional.

Homesreset faz parte de uma série de colaborações que a IKEA desenvolveu com diferentes museus em Espanha nos últimos meses, alinhadas com a sua missão de melhorar o dia a dia da maioria das pessoas. Desde uma homenagem ao design no Disseny Hub Barcelona e um percurso histórico pela casa no Museu Thyssen-Bornemisza, até uma iniciativa de inovação sustentável em conjunto com o Museu Guggenheim Bilbao. Com estes projetos, a empresa reafirma o seu compromisso de inspirar novas perspetivas sobre a casa e o seu papel na sociedade.