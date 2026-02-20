Zelensky anuncia nova ronda de negociações trilaterais com Rússia e EUA

Ucrânia, Rússia e Estados Unidos acordaram a realização de uma nova ronda de negociações de paz no prazo de 10 dias, que deve decorrer novamente em Genebra, anunciou hoje o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

“Foi acordado que haverá outra reunião nos próximos 10 dias, muito provavelmente também em Genebra”, afirmou Zelensky, numa mensagem de voz enviada ao grupo de jornalistas que acompanham diariamente a sua atividade.

O anúncio foi feito após o chefe de Estado ter recebido no seu gabinete a equipa negocial ucraniana que participou na última ronda de conversações, realizada na cidade suíça na terça e quarta-feira.

Zelensky indicou ainda que Moscovo e Kiev deverão ultimar nos próximos dias os detalhes de uma nova troca de prisioneiros e que dará instruções adicionais aos seus negociadores antes do próximo encontro.

O Presidente reiterou que, nas conversações de Genebra, foram acordados mecanismos para monitorizar um eventual cessar-fogo, sublinhando que os Estados Unidos deverão liderar o processo de verificação.

Contudo, Zelensky reconheceu que não houve progressos quanto à questão territorial, um dos principais impasses nas negociações para pôr fim ao conflito iniciado há quase quatro anos.

A Rússia exige que a Ucrânia entregue a parte da região de Donetsk ainda sob controlo de Kiev como condição para o fim da guerra, enquanto o Governo ucraniano recusa ceder territórios que mantém sob domínio militar.

Numa mensagem publicada nas redes sociais, Zelensky afirmou acreditar que “ainda existem oportunidades reais para terminar a guerra com dignidade” e considerou que a pressão internacional poderá ser determinante para assegurar uma paz duradoura.