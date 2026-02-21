ECO Quiz. Já há um novo ministro da Administração Interna?

Se está a ler esta notícia numa app, aceda aqui ao quiz

Maria Lúcia Amaral, que acumulou polémicas desde que tomou posse como ministra da Administração Interna, não resistiu às críticas sobre a presença tardia no terreno e as dificuldades de comunicação durante as duas semanas de chuva intensa em Portugal e acabou por apresentar a demissão, aceite no dia 10 pelo Presidente da República, não aceitando esperar que a crise amenizasse. Já esta semana, o primeiro-ministro Luís Montenegro anunciou que vai apresentar na próxima semana a proposta de um novo ministro da Administração Interna ao Presidente da República.

