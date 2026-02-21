Luís Neves, diretor nacional da PJ, é o novo ministro da Administração Interna

O até aqui diretor da Polícia Judiciária, Luís Neves, foi escolhido por Luís Montenegro para suceder a Maria Lúcia Amaral na pasta da Administração Interna. Tomada de posse é já na segunda-feira. O nome proposto pelo primeiro-ministro foi já aceite pelo Presidente da República.

“O Presidente da República aceitou a proposta do primeiro-ministro de nomeação do Dr. Luís Neves como Ministro da Administração Interna. A posse terá lugar na próxima segunda-feira, 23 de fevereiro, pelas 10h00, no Palácio de Belém”, informa uma nota no site do Palácio de Belém.

Luís Neves era diretor nacional da Polícia Judiciária desde 18 de junho de 2018, tendo sido reconduzido no cargo em 2021 e novamente em 2024, por mais três anos. Entrou na PJ em 1995, após a licenciatura em Direito. Antes de chegar à liderança da polícia de investigação criminal, era coordenador da Unidade Nacional de Luta contra o Terrorismo.

Foi responsável por casos relacionados com a ETA, com os skinheads ou com assaltos a caixas multibanco (ATM) com recurso a material explosivo. Saltou para a ribalta em 2021 com a captura de João Rendeiro, ex-líder do BPP condenado por crimes económicos, na África do Sul.

Sucede a Maria Lúcia Amaral, antiga Provedora de Justiça, que esteve no cargo pouco mais de oito meses, pedindo a demissão na sequência das críticas à resposta do Governo ao impacto provocado pelas depressões que assolaram o país a partir do final de janeiro.

Um dos desafios que terá de enfrentar será a reestruturação do sistema de Proteção Civil, já anunciada pelo primeiro-ministro, que assumiu a pasta da Administração Interna, após a saída de Maria Lúcia Amaral a 10 de fevereiro.

(notícia atualizada às 12h37)