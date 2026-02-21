Os três cenários após o travão do Supremo dos EUA às tarifas: Choque, recuo ou confronto?

A decisão do Supremo Tribunal dos Estados Unidos que declarou ilegal o recurso de Donald Trump ao International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) para impor tarifas não é apenas um revés jurídico para o Presidente americano, é um ponto de inflexão institucional com implicações económicas, orçamentais e geopolíticas.

O tribunal foi claro. A lei de poderes de emergência não menciona tarifas nem direitos aduaneiros. O Supremo, com uma votação por 6-3, exige autorização explícita do Congresso para um poder com alcance ilimitado em montante, duração e escopo. Mas este travão não encerra a guerra comercial. A Casa Branca mantém instrumentos alternativos, como a Section 122 do Trade Act de 1974 e a Section 338 do Tariff Act de 1930. Agora, quais são as saídas de Trump? Para já, numa primeira reação, em conferência de imprensa, o presidente americano anunciou a imposição de tarifas de 10% ao abrigo de referido Section 122, mas é possível identificar três caminhos alternativos nas próximas semanas.

Há três cenários possíveis.

Cenário 1. Substituição rápida e choque de curto prazo

Trump avança com a Section 122, que permite impor tarifas até 15% durante 150 dias sem investigação prévia. O próprio presidente já sinalizou essa intenção. Este cenário é o mais imediato e politicamente coerente com a sua estratégia. A Section 122 permite uma rapidez de decisão e tem impacto mediático. Embora limitada no tempo, pode ser suficiente para pressionar parceiros comerciais e manter a narrativa de firmeza do Presidente americano.

Riscos económicos

Primeiro, aumenta a incerteza regulatória. Empresas que importam bens dos principais parceiros enfrentariam nova volatilidade tarifária num prazo muito curto.

Segundo, pode ter impacto inflacionista marginal, dependendo da amplitude setorial das tarifas.

Terceiro, aumenta pressão sobre mercados financeiros se houver receio de escalada.

Risco institucional

Ao fim de 150 dias, é necessário o voto do Congresso para extensão daquelas tarifas. Isso vai forçar necessariamente o Partido Republicano a assumir uma posição clara perante a estratégia agressiva de Trump. A política comercial deixa de ser exclusivamente presidencial e volta ao centro legislativo. Neste cenário, o Supremo limita o instrumento tarifário, mas não o impulso político, e o conflito político e económico desloca-se do Supremo para o Capitólio.

Cenário 2. Litigância massiva e choque orçamental

O Supremo não decidiu sobre os reembolsos dos impostos cobrados na sequências das tarifas. Segundo estimativas citadas pelos jornais americanos, as receitas associadas às tarifas impostas terão atingido pelo menos 160 mil milhões de dólares no último ano. Se o Court of International Trade determinar que os importadores têm direito a reembolso, o impacto pode ser substancial.

Efeitos possíveis:

1. Pressão imediata sobre o défice federal, já elevado.

2. Disputas sobre quem absorve o custo, uma vez que muitos importadores terão repercutido tarifas nos consumidores.

3. Ondas de litigância administrativa e judicial, criando incerteza prolongada.

Do ponto de vista macroeconómico, este cenário é o mais disruptivo. A devolução de dezenas de milhares de milhões altera projeções fiscais e pode interferir com decisões do Tesouro e da Reserva Federal. E tendo em conta que os efeitos das tarifas foram repercutidos nos preços finais dos consumidores, o reembolso ficaria nas mãos das empresas ou seria devolvido aos consumidores?

Para mercados globais, o risco não é apenas comercial. A previsibilidade da política económica norte americana é um ativo sistémico, portanto, se a arquitetura tarifária se tornar retroativamente instável, esse ativo fragiliza-se.

Cenário 3. Reequilíbrio institucional e negociação forçada

Neste cenário, a Casa Branca opta por uma estratégia híbrida. Por um lado, usa instrumentos limitados, mas, ao mesmo tempo, pressiona o Congresso a aprovar uma base legal mais robusta para tarifas amplas. Este caminho abre duas possibilidades.

Primeira, o Congresso recusa-se a delegar poderes amplos. A política comercial regressa a um modelo mais colegial e negociado e o Supremo consolida um precedente de limitação do uso criativo de leis de emergência por parte do Presidente em funções.

Segunda, o Congresso valida parte da agenda tarifária de Trump. Neste caso, a decisão do Supremo terá reforçado a separação de poderes sem travar substancialmente o protecionismo. Terá, neste contexto, exigido uma legitimação democrática formal que suporte as decisões comerciais.

Impacto externo

Neste contexto, parceiros como União Europeia, China e Japão passam a negociar não apenas com a Casa Branca, mas também com o Congresso. Isso altera a dinâmica de acordos comerciais. A ameaça tarifária deixa de ser puramente executiva e passa a depender de aritmética parlamentar interna, com influência direta na política comercial, como era a tradição americana.

Conclusão

A decisão do Supremo não elimina as tarifas como instrumento político, mas limita o seu uso unilateral sob pretexto de emergência. O efeito imediato é um enfraquecimento da principal arma estratégica de Trump. O efeito estrutural pode ser mais profundo. Ou seja, a questão central é menos comercial e mais institucional. Quem controla a política económica externa dos Estados Unidos? A resposta a essa pergunta terá impacto direto nos mercados globais, no dólar e nas decisões de investimento em todo o mundo.