Trump aumenta tarifas globais de 10% para 15%, “o máximo permitido”

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou este sábado que irá aumentar as tarifas temporárias sobre quase todas as importações dos EUA de 10% para 15%, o nível máximo permitido por lei, depois de o Supremo Tribunal dos Estados Unidos ter considerado inválido o seu anterior programa de taxas aduaneiras.

“Eu, enquanto Presidente dos Estados Unidos da América, vou, com efeitos imediatos, aumentar a Tarifa Global de 10% sobre os países, muitos dos quais têm ‘explorado’ os EUA durante décadas, sem retaliação (até eu chegar!), para o nível máximo permitido e legalmente testado de 15%”, escreveu numa publicação na Truth Social.

A decisão, sustenta, é tomada “com base numa análise exaustiva, detalhada e completa da decisão ridícula, mal redigida e extraordinariamente antiamericana sobre as Tarifas emitida ontem, após MUITOS meses de reflexão, pelo Supremo Tribunal dos Estados Unidos”.

Após a decisão do Supremo Tribunal de Justiça que considerou ilegais as “tarifas recíprocas” aplicadas a quase todos os países do mundo em abril de 2025, ao abrigo do International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), o Presidente dos EUA veio anunciar na sexta-feira uma nova taxa aduaneira global de 10%, baseada numa lei distinta, conhecida como Secção 122. A legislação permite impor direitos aduaneiros até 15%, mas exige a aprovação do Congresso para os prolongar além de 150 dias.

“Nos próximos meses, a Administração Trump irá definir e implementar novas tarifas legalmente admissíveis“, acrescenta Donald Trump na publicação deixada na sua rede social.

O limite de cinco meses, significa que Donald Trump terá de convencer os membros do Congresso a aprovar a renovação das tarifas. O que pode mexer com as eleições intercalares, em novembro. As taxas aduaneiras aumentam o preço dos produtos e o custo de vida tem sido um dos temas mais sensíveis na política americana e a aprovação de novas tarifas pode não cair bem junto do eleitorado dos candidatos republicanos.

Trump manteve, na sexta-feira, as tarifas impostas ao abrigo das secções 301 e 232, e ordenou novas investigações ao abrigo da Secção 301. Um processo que exige inquéritos específicos por país e a comprovação de violações comerciais. Segundo a Bloomberg, o Presidente dos EUA está também a ponderar tarifas entre 15% e 30% sobre automóveis estrangeiros, mantendo as isenções para bens e determinados produtos agrícolas ao abrigo do acordo comercial entre os EUA, o México e o Canadá.

(notícia atualizada às 17h47)