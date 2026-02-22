Vídeo

📹 Sabe quais são os turistas que mais gastam em Portugal? Veja aqui

'Ranking' dos turistas que mais geram receitas turísticas em Portugal manteve-se inalterado em 2025 face a 2024. Espanha foi o país que ganhou mais com as receitas dos portugueses lá fora.

Os turistas do Reino Unido, Alemanha e França foram os que mais contribuíram para as receitas turísticas em Portugal, que no ano passado ascendeu a 29,13 mil milhões de euros, um novo máximo histórico e mais 5% do que em 2024.

Os dados foram divulgados esta semana pelo Banco de Portugal, revelando que o ranking se manteve inalterado. Na tabela, seguiram-se os americanos e os espanhóis. Por outro lado, as importações de turismo e viagens cresceram 4,5% para 7,16 mil milhões de euros.

Espanha manteve-se como o país que lidera as receitas geradas por turistas portugueses (com gastos de 1,6 mil milhões de euros) lá fora, acompanhada por França (672,12 milhões de euros) e seguida pelo Reino Unido (269,32 milhões de euros).

