Lusitania apoia clubes de padel afetados pela tempestade Kristin em torneio solidário

A Lusitania Seguros participou na ALL STAR CUP by Lusotendas, torneio solidário organizado pela Bullpadel Portugal e pelo PtPadel, que decorreu este dia 22 de fevereiro, no Clube Dez por Vinte, em Santarém. O evento teve como principal objetivo contribuir para a recuperação das infraestruturas danificadas pela passagem da depressão Kristin.

A competição contou com quatro equipas compostas por jogadores profissionais – masculinos e femininos – e por veteranos da Seleção Nacional.

A presença da Lusitania no evento inseriu-se na estratégia da seguradora de proximidade com o desporto e com as comunidades locais. Em declarações divulgadas pela empresa, foi sublinhado que a participação foi “mais uma forma de reforçar o compromisso com o desporto, a resiliência dos clubes portugueses e a união da comunidade do padel“, numa continuidade do apoio já prestado na sequência dos danos causados pela tempestade Kristin.

A seguradora Lusitania integra o Grupo Montepio Associação Mutualista, opera no mercado segurador há quase 40 anos e possui atualmente uma quota de mercado de 2,5%, de acordo com dados tratados por ECOseguros.