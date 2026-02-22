Mediação

WTW nomeia novo Head of FINEX Portugal

  • Carolina Neves Carvalho
  • 16:20

Depois de dois anos na Costa Duarte Corretor de Seguros, o profissional de seguros assume a liderança das Linhas Financeiras da multinacional britânica em Portugal.

André Paraíso Vicente foi escolhido como novo Head of FINEX Portugal da WTW (Willis Towers Watson). O profissional regressa assim à empresa de gestão de risco e consultoria onde começou a sua carreira há 16 anos.

André Paraíso Vicente é o novo Head of FINEX Portugal da WTW.

 

Na nova função, Vicente terá sob sua responsabilidade o desenvolvimento da área de Linhas Financeiras em Portugal, trabalhando em estreita colaboração com clientes, parceiros e equipas internas da WTW. Vicente afirma que este é “um novo capítulo” e um regresso “com renovado propósito e ambição”.

O profissional deixa, após dois anos, a corretora de seguros Costa Duarte, onde liderou a construção e consolidação de uma nova área de Linhas Financeiras e Responsabilidades.

A WTW é uma consultora de gestão de risco, seguros e recursos humanos, com presença em mais de 140 países.

