5 coisas que vão marcar o dia

No dia em que o Banco de Portugal divulga o endividamento da economia referente a dezembro, os ministros da Agricultura e Pescas europeus reúnem-se em Bruxelas. Por cá, há assembleia de obrigacionistas da SIC. Já lá fora, termina o período de negociações entre a Warner Bros Discovery e a Paramount Skydance.

Banco de Portugal divulga endividamento da economia

Esta segunda-feira o Banco de Portugal divulga os indicadores do endividamento do setor não financeiro – que inclui administrações públicas, empresas e particulares – referente a dezembro de 2025 depois de, em novembro desse ano, ter aumentado 2,6 mil milhões de euros para 859,2 mil milhões de euros.

Ministros da Agricultura e Pescas europeus reunidos

O Governo português vai propor esta segunda-feira, durante a reunião do Conselho AGRIFISH (Agricultura e Pescas), em Bruxelas, que a Comissão estude a possibilidade de criação de um Mecanismo Europeu de Resseguro Agrícola para Catástrofes, concebido como instrumento de garantia e partilha de risco e não como nova linha de despesa orçamental. Liderado pela presidência cipriota, este Conselho de ministros da Agricultura e Pescas da União Europeia (UE) tem em agenda o debate de temas tão diversos como as propostas relativas à Política Agrícola Comum (PAC) e as “prioridades estratégicas da UE no quadro da Organização das Nações Unidas para a alimentação e a agricultura para 2026 e 2027”.

Data limite de negociações entre Warner Bros e Paramount

Esta segunda-feira termina o período de negociações entre a Warner Bros Discovery (WBD) e a Paramount Skydance (PSKY) no sentido desta melhorar a oferta pelas ações da WBD e clarificar a fusão proposta. Ainda assim, o grupo de cinema e televisão americano Warner Bros Discovery continua “totalmente comprometido” com a Netflix.

Assembleia de obrigacionistas da SIC reunida

Está agendada para esta segunda-feira uma assembleia de obrigacionistas da SIC para alterar as condições de reembolso antecipado das obrigações, na sequência da injeção de capital da Media for Europe (MFE) no grupo Impresa, detentor do canal de televisão. Inicialmente, esta assembleia estava marcada para 6 de fevereiro, mas acabou por ser adiada por por falta de quórum, segundo informou o grupo.

Tribunal decide possível liquidação da Oeno

O Tribunal do Reino Unido decide esta segunda-feira a possível liquidação da Oeno, corretora britânica de vinhos finos e whisky. Estima-se que entre 500 a 600 investidores portugueses tenham sido lesados, com prejuízos que podem ultrapassar os 5 milhões de euros só em Portugal.