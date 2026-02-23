Abreu Advogados cria Departamento de Transformação Digital

A Abreu Advogados acaba de criar um Departamento de Transformação Digital, uma estrutura transversal à sociedade, às áreas de prática e às áreas de gestão, para “acelerar o processo de digitalização e a integração de tecnologia na atividade jurídica”. O novo departamento tem como missão “modernizar processos, conferir escala e método a uma aposta que já vinha sendo desenvolvida, reforçar a excelência operacional e alinhar a transformação tecnológica com as crescentes expectativas dos clientes”.

O Departamento de Transformação Digital é liderado por Vasco Silveira, que assume funções como Head of Digital Transformation. A nova estrutura integra as equipas de Knowledge Management e Gestão de Projetos.

Para Inês Sequeira Mendes, managing partner da Abreu Advogados, “o impacto da tecnologia, da automação e da inteligência artificial é hoje tão transversal que sentimos que esta área precisava de alguém dedicado a 100%. A criação do Departamento de Transformação Digital traduz uma convicção clara: a inovação tem de ser transversal, estruturada e sustentada. A transformação tecnológica que está a redefinir a advocacia exige método, governação e dedicação exclusiva. O objetivo é acelerar a eficiência e a consistência, mantendo o rigor, a segurança e a responsabilidade que os clientes esperam”.

Segundo Vasco Silveira, o novo Head of Digital Transformation, “o foco está na inovação com método e na criação de valor. O primeiro passo é olhar para os sistemas e processos existentes e trabalhar na sua otimização. A transformação digital não se resume à tecnologia. Envolve processos, dados, gestão do conhecimento e capacitação das equipas. É uma mudança que tem de ser construída com forte adesão interna. O objetivo é garantir qualidade, conformidade e segurança na adoção das soluções digitais, tornando os processos mais robustos e libertando tempo para trabalho jurídico de maior valor acrescentado.”