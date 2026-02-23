BRANDS' ECO Afinal, para que servem as subcontas da Segurança Social?
Já é possível criar subcontas no Portal da Segurança Social, com credenciais individuais e maior controlo sobre os acessos e operações. Saiba para que serve esta nova funcionalidade.
A Segurança Social disponibilizou uma nova funcionalidade no seu Portal que permite a criação de subcontas de acesso, tanto por cidadãos como por empresas. Até agora, a interação era feita através do Número de Identificação da Segurança Social (NISS) da entidade e de uma única palavra-passe, partilhada por quem necessitasse de aceder às funcionalidades disponíveis.
Com esta alteração, passa a ser possível criar subcontas individuais associadas à conta principal. Cada utilizador autorizado, seja um familiar, colaborador, contabilista ou representante legal, pode ter um acesso próprio, com credenciais únicas, permitindo maior autonomia na gestão de tarefas e eliminando a necessidade de partilha de passwords.
A medida surge num contexto de reforço da segurança digital, numa altura em que o duplo fator de autenticação (2FA), mecanismo adicional de verificação no acesso ao Portal da Segurança Social e ao Portal da Autoridade Tributária e Aduaneira, se tornará obrigatório para todos os contribuintes. Neste enquadramento, a criação de subcontas apresenta-se também como uma solução para evitar constrangimentos operacionais, nomeadamente no trabalho dos contabilistas certificados, permitindo acessos individualizados e mantendo a continuidade dos processos.
Nesta fase, as subcontas têm acesso às mesmas funcionalidades da conta principal, não existindo ainda a possibilidade de limitar permissões por utilizador. Ainda assim, a nova funcionalidade reforça a segurança e a confidencialidade da informação, assegurando a rastreabilidade das operações realizadas no Portal da Segurança Social. Ou seja, passa a ser possível identificar quem realizou cada ação, introduzindo um nível adicional de controlo e responsabilidade na gestão dos acessos.
O que são e para que servem as subcontas?
Veja agora aqui como se cria uma subconta:
