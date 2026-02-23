Allianz reforçou Comité Executivo em Portugal

Anna Valverde assumiu a coordenação da Direção de Operações da Allianz Portugal. Com experiência consolidada em gestão organizacional, transformação empresarial e gestão de portfólios de IT, desenvolveu a sua carreira no setor segurador e financeiro, em contextos nacionais e internacionais. Antes desta nomeação, desempenhava funções no Grupo Allianz, com responsabilidade global pela transformação organizacional, gestão de processos, implementação regulatória e definição de standards de gestão e organização. Esteve 6 anos na Allianz em Barcelona e, no último ano, estava colocada na sede em Munique.

Também Miguel Ferreira passa a integrar o Comité Executivo, assumindo a responsabilidade da Direção de Cliente Empresa. Conta com mais de 13 anos de experiência nas áreas de Produtos, Subscrição, Gestão de Portefólios e Resseguro, especialmente nos segmentos Corporate P&C e Saúde. Até ao momento, desempenhava funções na Allianz Portugal com responsabilidade pela performance do portefólio Corporate P&C e pela estratégia de produto.

Entretanto, Joana Moniz, regressa a Alemanha depois de ter desenvolvido a Allianz Commercial em Portugal. Vai manter-se na mesma área e ocupar-se do segmento de empresas multinacionais.

Com estas nomeações, a Allianz Portugal reforça o seu Comité Executivo, “consolidando competências operacionais, técnicas e estratégicas, em linha com os desafios do mercado e os objetivos de crescimento sustentável da companhia”, afirma comunicado da companhia.

O comité executivo passa a contar com 10 pessoas em Portugal: Teresa Brantuas (CEO), Dir. de Distribuição – Carlos Varela (direção de distribuição), Miguel Ferreira CUO (Chief Underwriter Officer Commercial Lines), Ana Maria Oliveira Martins (Chief Underwriter Officer Retail Lines), Carsten Reimund (CFO), José Francisco Neves (Chief Transformation and Marketing/Customer Experience Officer), Ana Valverde (Chief Operating Officer), Luís Ferreira (Júridico, Compliance & CEO Office), Carla Jorge (Sinistros) e Carla Gama (Pessoas).