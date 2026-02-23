BCP injeta 90 milhões no banco digital Activobank para acelerar crescimento

O BCP BCP 1,23% injetou 90 milhões de euros no Activobank, com o objetivo de apoiar “o forte crescimento” da atividade do seu banco digital. O Activobank viu a sua carteira de empréstimos mais do que duplicar no ano passado, com os lucros a acelerarem 25%. Será uma das alavancas de crescimento da instituição liderada por Miguel Maya nos próximos anos.

A operação de reforço de capital representou a maior injeção desde que o Activobank foi fundado, há 20 anos, e praticamente duplicou o seu capital com esta operação. Com este reforço, realizado em outubro do ano passado, o Activobank passou a ter um capital de cerca de 220 milhões de euros.

Fonte oficial do BCP, que detém 100% do Activobank, explicou ao ECO que o reforço de capital, subscrito pela casa-mãe, serviu “para acompanhar o forte crescimento da atividade” do banco digital e para que este cumprisse os rácios regulamentares.

Até setembro, o Activobank registou lucros de 34,2 milhões de euros, subindo 25,5% em relação ao mesmo período do ano anterior.

No que toca ao balanço, os ativos financeiros pelo custo amortizado (que correspondem na maioria a crédito concedido) ascendiam a 3,88 mil milhões de euros em setembro, disparando 160% em relação ao mesmo período do ano anterior. Já os passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado (correspondem a depósitos) subiram 20% para 4,6 mil milhões.

Evolução do capital do Activobank

Fonte: Activobank

Banco digital a voar

O banco liderado por Miguel Maya tem uma grande ambição para o banco digital fundado em 2006. Os objetivos para os próximos anos superam mesmo os do BCP. Até 2028, o Activobank ambiciona superar a marca dos 700 mil clientes ativos, apontando para um crescimento de 75% face aos cerca de 400 mil clientes que tem atualmente – mais do que o próprio BCP espera captar no mesmo período, entre 150 mil a 200 mil novos clientes.

Mais clientes significarão mais negócio. O banco digital prevê crescer mais de 60% nos recursos de clientes neste período e também aumentar a sua carteira de crédito em mais de 70%, incluindo crédito pessoal e crédito à habitação, segundo o plano estratégico anunciado em outubro de 2024.

Os resultados acumulados do Activobank neste novo ciclo deverão superar os 170 milhões de euros. Este montante corresponderá a cerca de 4% do que o BCP espera gerar em todas as geografias, não só Portugal mas também Polónia e Moçambique, num total entre quatro mil milhões e cinco mil milhões de euros.

Há cerca de dez anos, quando BCP atravessava um período de reestruturação, o Activobank esteve perto de ser vendido a um fundo inglês Cabot Square, mas as negociações acabaram por não chegar a bom porto.

O BCP viu então no Activobank uma plataforma para captar clientes do segmento mais jovem e com maior aptidão para novas tecnologias. E chegou mesmo a falar em “potencial de internacionalização”, ideia que já não consta no atual plano estratégico. Por outro lado, também tem procurado despir o fato de ‘banco low cost’.

BCP com lucros mil milhões em 2025

Miguel Maya prepara-se para anunciar na quarta-feira os resultados relativos a 2025. Os analistas antecipam lucros na casa dos mil milhões de euros: 994,8 milhões é a média dos analistas de uma pool da Reuters. Corresponderia a uma subida de 9,75% em termos homólogos, apesar da descida das taxas de juro estar a penalizar os resultados do setor.

Os resultados dos primeiros nove meses do BCP já apontavam para alguma resistência em relação à normalização das taxas, com o banco a anunciar lucros de 775,9 milhões de euros até setembro, mais 8,7% em termos homólogos. A margem registou uma subida de 2,6% para 2.166 milhões de euros.