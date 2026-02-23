Caso Epstein. Polícia britânica detém antigo comissário europeu Peter Mandelson

O ex-embaixador britânico nos EUA, Peter Mandelson, foi detido pela polícia de Londres sob suspeita de má conduta em cargo público, após revelações sobre os laços com o criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein, noticia esta segunda-feira a Reuters.

Mandelson, de 72 anos, foi demitido do cargo em setembro, quando a profundidade da amizade com Epstein começou a ficar evidente. A polícia iniciou, no início deste mês, uma investigação criminal contra Mandelson depois de ser conhecido que o antigo embaixador terá partilhado informações com o magnata.

“Os agentes detiveram um homem de 72 anos sob suspeita de má conduta em cargo público”, informou a Polícia Metropolitana de Londres em comunicado.

Emails entre Mandelson e Epstein, divulgados pelo Departamento de Justiça dos EUA no final de janeiro, indiciam que ambos mantinham uma relação mais próxima do que era de conhecimento público. Mandelson, antigo comissário europeu para o comércio entre 2004 e 2008, terá compartilhado informações confidenciais, capazes de influenciar os mercados financeiros, quando era ministro no governo do ex-primeiro-ministro Gordon Brown.

Os documentos também incluem registos de transferências de cerca de 75 mil dólares (64 mil euros), entre 2003 e 2004, de contas associadas a Epstein para contas ligadas a Mandelson ou ao marido, Reinaldo Ávila da Silva. O antigo político questionou a autenticidade dos extratos e, ao desassociar-se do Partido Trabalhista, afirmou não se lembrar de ter recebido tais valores e negou ter cometido qualquer irregularidade.

Na semana passada, a polícia do Reino Unido deteve Andrew Mountbatten-Windsor, irmão do rei Carlos III, por suspeita de má conduta em cargo público devido ao envolvimento no mesmo caso.