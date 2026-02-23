Digi conclui primeiro ano em Portugal com 850 mil serviços ativos

A Digi terminou o primeiro ano completo de atividade comercial com 471 mil números móveis e 159 mil clientes de serviço de Internet, divulgou esta segunda-feira a operadora de comunicações eletrónicas, num total de 850 mil serviços ativos.

A 13 de janeiro, num encontro com jornalistas em Lisboa, a Digi tinha adiantado que no final de setembro registava 813 mil serviços ativos, incluindo 443 mil números móveis e 150 mil clientes de fibra, dos quais 128 mil com serviço de televisão incluído.

De acordo com os dados divulgados esta segunda-feira, a operadora “concluiu o seu primeiro ano completo de atividade comercial em Portugal com 850 mil serviços ativos: 471 mil números móveis e 159 mil clientes de internet, dos quais 132 mil também têm serviço de TV”.

Estes “resultados positivos reforçam o compromisso da Digi e demonstram a confiança no mercado português, que continua a procurar liberdade de escolha e serviços a preços justos”, prosseguiu a operadora, no comunicado.

“A aposta na expansão das redes móveis e de fibra ótica tem sido um dos principais objetivos, assim como o reforço da cobertura em espaços indoor” e “a melhoria contínua na vertente de apoio ao cliente também fez parte do investimento da Digi, que continua a ouvir o feedback dos seus clientes e dará continuidade a este trabalho em 2026″, sublinhou.

Ao nível internacional, o grupo Digi, acrescentou a operadora, “somou 32 milhões de RGU [unidades geradoras de receitas]”, o que representa mais 15% face ao ano anterior, “nas operações da Roménia, Espanha, Itália e Portugal, em serviços ativos de TV, net, voz e móvel, tendo angariado 4,3 milhões de novos clientes”.

No ano passado, “as receitas consolidadas aumentaram 12% face ao ano anterior, atingindo 579 milhões de euros”.

O ano de 2025 foi marcado pela “expansão e novos lançamentos” em Portugal, tendo a Digi reforçado a sua grelha de televisão “com a entrada da SIC, CMTV e Now” e lançado “uma nova velocidade de Internet de 500 Mbps, novos tarifários pré-pagos e cartões eSIM” e “abriu as duas primeiras lojas de marca e chegou ao Metro do Porto”.

O ano “ficou também marcado pela celebração do primeiro aniversário e início dos trabalhos no Metro de Lisboa”, que é uma aposta da operadora.

Em 2026, o foco mantém-se “na melhoria contínua dos serviços e na resposta às necessidades reais dos consumidores”, com a empresa a apostar “no crescimento da sua operação em Portugal, com a abertura de mais pontos de venda em todo o país, a implementação de novos sites de cobertura móvel, a expansão da cobertura de fibra óptica e o reforço do seu compromisso com a criação de emprego”.

Além de Portugal, a Digi está presente na Roménia, Espanha, Itália e Bélgica.