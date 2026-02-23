Embaixador dos EUA em Lisboa apela Portugal à compra de F-35

O embaixador dos EUA em Lisboa, John Arrigo, incentivou Portugal à compra dos caças F-35 para substituir os F-16 em fim de vida, argumentando que isso significaria para a Força Aérea a entrada na Liga dos Campeões na defesa do continente.

“O F-35 é o melhor caça — é um caça furtivo de quinta geração, vai levar a Força Aérea Portuguesa à Liga dos Campeões quando se trata da UE”, disse John Arrigo, em entrevista no passado domingo à CNN, citado pela Reuters (conteúdo em inglês/acesso livre).

O processo de compra dos novos caças, referiu em dezembro Nuno Melo, ministro da Defesa nacional, ainda não tinha começado, não tendo sido um dos equipamentos incluídos no empréstimo SAFE, no qual Portugal garantiu uma fatia de 5,8 mil milhões de euros para a aquisição de fragatas, entre outros equipamentos militares.

A Lockheed Martim, fabricante dos F-35, é uma das empresas que se tem posicionado para a substituição dos caças F-16, mas na corrida estão igualmente a SAAB ou o consórcio por trás do Eurofighter, empresas com forte peso europeu, no momento em que na região a mensagem da União Europeia tem sido nas compras made in Europa para reforçar a indústria de defesa europeia numa altura em que o continente está a fazer um reforço do seu rearmamento. Mensagem que, de resto, já levou a Administração Trump a ameaçar com retaliação nas suas compras de defesa.

Apesar do momento geopolítico, o embaixador dos EUA em Lisboa defendeu a compra dos caças americanos, referindo que há mais de 900 aeronaves a operar em forças militares na Europa, destacando ainda que 25% do avião é feito com partes produzidas na Europa.