A reputação corporativa algorítmica do IBEX35, correspondente ao período semanal de 16 a 22 de fevereiro de 2026, coloca a Endesa na liderança (67; +1,0), Banco Sabadell (67; +2,3), Inditex (66; +0,8), ArcelorMittal (63; +1,2) e Puig (63; +1,5) como as cinco empresas (Top 5) com melhor posicionamento reputacional no ChatGPT, de acordo com o índice RepIndex.AI.

Na parte inferior da classificação (Bottom 5) estão Ferrovial (49; –0,7), Fluidra (48; –0,5), Iberdrola (46; –1,0), Acciona Energía (45; –1,5) e Redeia (44; –2,0), que refletem menor intensidade narrativa, menor atualização informativa ou sinais enfraquecidos na conversa algorítmica.

O sistema integra o RIX (Reputation Index), a variação semanal (Δ Sem.), a consistência narrativa e o sinal conversacional para construir um índice sintético que reflete como as empresas são interpretadas no ecossistema de pesquisa e resposta baseado em inteligência artificial.

Entre os fatores que o ChatGPT destaca esta semana nas empresas líderes estão, no caso da Endesa, o acúmulo de cinco notas registadas na CNMV, juntamente com um dividendo extraordinário e sua rota para o hidrogénio verde; no Banco Sabadell, a solidez do seu CET1, sem controvérsias recentes relacionadas à reputação; na Inditex, sua liderança ESG no setor têxtil e a inovação no retalho; na ArcelorMittal, os avanços na descarbonização siderúrgica e contratos de aço verde nos EUA; e na Puig, um Ebitda em alta de 10% no FY25 acompanhado de diversificação no segmento de luxo.

Por outro lado, na parte inferior do índice pesam fatores como litígios internacionais sem atualização comunicativa no caso da Ferrovial, ausência de novos KPIs de sustentabilidade na Fluidra, escassez de comunicação na Iberdrola, cancelamentos estratégicos não explicados na Acciona Energía ou o debate aberto sobre as infraestruturas na Redeia.

O desempenho semanal confirma que a reputação corporativa algorítmica se consolida como um novo termómetro estratégico do mercado, onde a frequência informativa, a coerência narrativa e a capacidade de gerar sinais estruturados influenciam diretamente o posicionamento dentro dos sistemas de IA.

O índice RepIndex.AI adquire especial relevância num contexto em que o ChatGPT se consolidou como a principal interface conversacional de inteligência artificial a nível global, com mais de 800 milhões de utilizadores ativos semanais no mundo, de acordo com estimativas do setor, e uma adoção crescente em Espanha, com vários milhões de utilizadores. A consolidação destes modelos como porta de entrada para a informação corporativa torna a reputação algorítmica um ativo estratégico de primeira ordem para as empresas cotadas.