Fidelidade dá moratórias de 60 dias no pagamento de prémios nos concelhos afetados pelas tempestades

A Fidelidade decidiu conceder uma moratória de 60 dias no pagamento de prémios de seguros a clientes particulares e empresas residentes ou com bens seguros nos territórios que sofreram o impacto das tempestades que atingiram Portugal conduzindo à situação de calamidade decretada em diversos concelhos do país.

Com esta medida excecional, a Fidelidade “pretende contribuir para aliviar a pressão financeira sentida por famílias e empresas afetadas, permitindo-lhes priorizar a recuperação das suas habitações, negócios e atividade económica, assegurando, simultaneamente, a manutenção das respetivas coberturas”.

No âmbito desta medida, os clientes podem contactar a Fidelidade pelos canais habituais para obter informações adicionais e formalizarem o pedido de adesão à moratória.

Fidelidade resume o que já fez

Esta decisão insere-se no conjunto de iniciativas que a Fidelidade adotou para apoiar clientes e as comunidades impactadas. A companhia lembra que criou uma linha específica de atendimento prioritário, deslocou unidades móveis de emergência para as zonas afetadas e reforçou de equipas de peritos profissionais no terreno.

Acrescenta que foram mobilizadas equipas de gestão de sinistros para os pontos de atendimento nas regiões afetadas, com vista à agilização dos processos e à aceleração do pagamento de indemnizações, assim como a dispensa de peritagem presencial em processos de Multirriscos Habitação até 5.000 euros.

A Fidelidade disponibilizou ainda cerca de 41.000 metros quadrados de lonas de proteção temporária, em parceria com a REN, destinadas à cobertura provisória de infraestruturas danificadas, enquanto a Multicare disponibilizou de forma gratuita consultas de medicina geral e familiar e de psicologia, através da medicina online, a todas as pessoas residentes nos concelhos onde foi decretada situação de calamidade.

A Fidelidade procedeu ainda “ao reforço da proteção dos clientes com cobertura de quebra isolada de vidros no seguro automóvel, garantindo proteção contra danos resultantes de fenómenos naturais extremos, mesmo quando não ocorrem de forma isolada e existam outros danos no veículo”, diz.