Gasolineira espanhola acelera expansão em Portugal e estreia-se em Lisboa

A espanhola Petroprix abriu esta segunda-feira o primeiro posto de abastecimento no distrito de Lisboa, mais concretamente em Massamá. A próxima abertura, prevista para as próximas semanas, será em Castanheira do Ribatejo. A ambição é chegar aos 200 postos no país.

“Ultrapassar os dez postos em Portugal e chegar agora a Lisboa é um momento muito importante para nós. Começámos o investimento sobretudo no Norte, mas o nosso objetivo é estar presentes em todo o território”, refere Jaime Vega de Seoane, diretor de desenvolvimento europeu da Petroprix, citado em comunicado.

Localizada na rua Cidade de Hull, Av. Salgueiro Maia, em Agualva-Cacém, a nova unidade em Massamá mantém o conceito 100% automatizado da marca, operando 24 horas por dia e permitindo o abastecimento simultâneo de até quatro viaturas com gasóleo simples ou gasolina 95. De acordo com a empresa, “esta estrutura permite praticar preços entre 10 a 15 cêntimos mais baixos face a outros operadores tradicionais”.

O diretor de desenvolvimento europeu da marca de combustíveis low-cost sublinha ainda que a “ambição é chegar aos 200 postos no país e ser um dos maiores operadores do mercado”, realçando que a espanhola já tem “vários projetos assinados na zona Centro”.

A Petroprix inaugurou em setembro do ano passado, o primeiro posto de combustíveis em Portugal, na cidade de Águeda. Neste momento, soma 11 postos de combustível em território nacional (Águeda, Covilhã, Matosinhos, Paços de Ferreira, Oliveira de Azeméis, Santa Cruz do Bispo, Famalicão, Santo Tirso, Estarreja, Vila Nova de Gaia e agora Massamá)

Com mais de meio milhão de clientes registados em Portugal em 2025, a empresa fundada em Jaén, Espanha, em 2013, considera o mercado português estratégico para o seu crescimento internacional.

Após consolidar a sua liderança em Espanha, a Petroprix, que foi considerada a empresa de energia com maior crescimento da Europa pela Financial Times, expandiu-se para Portugal, Chile e Panamá com um modelo low-cost de abastecimento 100% automatizado.