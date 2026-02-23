Grupo Transfor compra carpintaria de Sintra que fatura mais de cinco milhões

A construtora Transfor anunciou esta segunda-feira a compra da empresa Gotflow, uma carpintaria industrial localizada na zona de Sintra. A aquisição tem como objetivo reforçar a estratégia de investimento do grupo português em áreas que fazem parte da cadeia de valor da construção.

A carpintaria industrial de Agualva-Cacém, criada em 2018, emprega mais de 100 pessoas e tem uma faturação anual superior a cinco milhões de euros. O negócio, cujo valor não foi divulgado, mas já foi concluído, envolveu a aquisição de 100% do capital da Gotflow e foi realizado através da Transfor Indústria (braço industrial do grupo Transfor e foi liderada pela Restart Capital.

“A integração da Gotflow na Transfor Indústria permitirá reforçar a capacidade produtiva do grupo na carpintaria industrial, funcionando como um hub estratégico na região de Lisboa, aprofundando o know-how especializado e reforçando a capacidade operacional e proximidade aos clientes na área da Grande Lisboa”, informou a gestora de ativos britânica Arrow, que adquiriu a Transfor no verão passado.

A Gotflow trabalha com algumas das principais construtoras e promotores nacionais, desenvolvendo projetos nas áreas residencial, hoteleira, comercial e de escritórios. A sua equipa de gestão, liderada por Ricardo Gonçalves Pereira, manter-se-á à frente da empresa, integrando também a estrutura da Transfor Indústria. As suas duas fábricas (na fotografia) têm mais de 6.000 metros quadrados de área coberta.

“Para a Transfor, esta integração representa uma aposta estratégica, tornando-se mais competitiva e especializada como empresa dedicada à execução de projetos de turn key [chave na mão]. Desta forma lançam-se as bases para a criação de um novo projeto de referência nacional na área da carpintaria, um setor de elevada exigência técnica e fator cada vez mais diferenciador na cadeia de valor da construção”, afirmou o CEO do grupo Transfor, Tiago Marto, em comunicado divulgado aos meios de comunicação social.

Fundada em 2000, a Transfor tem sede em Lisboa, mas origem em Fátima, onde conta com unidades de carpintaria, metalomecânica e construção modular. O grupo de construção faz parte da sociedade recém-lançada Cora, na qual também está envolvida, enquanto parceira de joint-venture, a Arrow Portugal.

“Esta operação representa um passo relevante na consolidação da Cora enquanto plataforma industrial integrada, reforçando a nossa capacidade ao longo da cadeia de valor da construção. Através desta abordagem, procuramos potenciar sinergias operacionais, ganhar escala industrial e aumentar a competitividade do Grupo”, acrescenta o CEO da Restart Capital, Paulo Barradas.

A Restart Capital é o veículo através do qual se realizam estas operações de investimento da Arrow. A sociedade tem levado a cabo um movimento de identificação e execução de oportunidades de investimento alinhadas com as prioridades da Arrow Global Portugal.