Hilton expande marca Conrad no Algarve com resort e 21 residências

Localizado sobre a Meia Praia, a poucos minutos do centro de Lagos, o novo resort contará com 116 quartos e suites, todos com vistas amplas para o mar e algumas unidades com piscinas privativas.

A Hilton Worldwide Holdings Inc. anunciou a assinatura do Conrad Meia Praia Algarve, um novo resort de luxo à beira-mar, em Lagos, com abertura prevista para a primavera de 2027. A unidade integrará a marca Conrad Hotels & Resorts e reforça a aposta do grupo norte-americano no segmento premium em Portugal.

O projeto será desenvolvido por uma joint venture entre a PGIM Real Estate, a Sonae Sierra e a Iberian Hospitality Solutions, ao abrigo de um acordo de franchising com a Hilton. Trata-se da segunda colaboração entre as três entidades e a cadeia hoteleira. A parceria tem como objetivo a aquisição, desenvolvimento e gestão ativa de ativos hoteleiros diferenciados em destinos turísticos consolidados.

Localizado sobre a Meia Praia, a poucos minutos do centro de Lagos, o novo resort contará com 116 quartos e suites, todos com vistas amplas para o mar e algumas unidades com piscinas privativas. O projeto inclui ainda 21 residências de marca Conrad, reforçando a tendência de integração de hotelaria e imobiliário de luxo no mesmo ativo. Entre as comodidades previstas estão dois restaurantes, um beach club, vários bares, piscinas interiores e exteriores, spa Conrad, centro de fitness e espaços dedicados a eventos.

A joint venture definiu um valor bruto alvo de aproximadamente 65 milhões de euros para os seus investimentos. O Conrad Meia Praia Algarve constitui o segundo ativo da parceria, após a aquisição e abertura, em abril de 2024, do Cénica Porto Hotel, Curio Collection by Hilton, no centro do Porto. O novo projeto insere-se numa estratégia de diversificação do portefólio com unidades de elevada qualidade em mercados considerados resilientes. Foi anunciado em dezembro de 2024.

"O Conrad Meia Praia Algarve representa um marco importante na estratégia de crescimento da Hilton no segmento de luxo na Europa. Este resort excecional à beira-mar vem reforçar o nosso portefólio de propriedades Conrad na região e oferecer aos hóspedes uma nova forma de viver uma experiência de luxo num dos destinos mais procurados de Portugal.” Dan Wakeling, vice-presidente de Desenvolvimento – Luxo & Residencial para a Europa, Médio Oriente e África da Hilton

Com esta assinatura, a Hilton reforça a sua presença em Portugal, onde conta atualmente com 30 hotéis em operação e 14 unidades em desenvolvimento. O Conrad Meia Praia Algarve junta-se ao Conrad Algarve, consolidando a presença da marca na região. A nível europeu, a cadeia prepara também novas aberturas no segmento de luxo, incluindo o Waldorf Astoria Admiralty Arch e o Sandblu Santorini, LXR Hotels & Resorts.

A MAP Engenharia e Construção, empresa do MAP Group, foi a empresa escolhida para construir o resort turístico de cinco estrelas na Meia Praia, em Lagos, promovido pela Sonae Sierra, em parceria com a gigante norte-americana PGIM Real Estate e IHSP – Iberian Hospitality Solutions.

O Algarve mantém-se como um dos principais destinos de lazer da Europa, beneficiando de procura internacional sustentada, clima ameno e infraestruturas turísticas consolidadas. A aposta num resort de 116 quartos com 21 residências associadas sinaliza a continuidade do investimento no segmento de luxo na região, num contexto de crescente integração entre hotelaria, branded residences e gestão ativa de ativos imobiliários.