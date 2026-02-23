Hospital de Badajoz vai garantir “casos urgentes” de Elvas durante obras no hospital

O Hospital de Santa Luzia e o Centro de Saúde de Elvas, neste concelho do distrito de Portalegre, vão receber “cerca de 11 milhões de euros” de investimento, este ano, anunciou esta segunda-feira a unidade local de saúde.

Segundo a autarquia, foi também formalizado um protocolo, que “tem vindo a ser trabalhado” pela ULS do Alto Alentejo desde junho de 2024 com entidades espanholas, no sentido de assegurar que o hospital de Badajoz “garanta todos os casos urgentes e emergentes” que possam ocorrer durante o período das obras.

Em comunicado, a Unidade Local de Saúde (ULS) do Alto Alentejo revelou que estes investimentos, com contam com apoio de fundos comunitários, vão arrancar no dia 2 de março, com o início das obras de “requalificação total” do bloco operatório do Hospital de Santa Luzia, em Elvas. Esta intervenção, também já anunciada em comunicado pela Câmara de Elvas, terá “a duração estimada de 120 dias”, envolvendo um investimento de 1,3 milhões de euros.

No dia 18 deste mês, o município indicou que o executivo tinha solicitado “esclarecimentos detalhados” e analisado com o conselho de administração da ULS do Alto Alentejo “várias alternativas” que permitissem manter a resposta cirúrgica no hospital “sem comprometer” a execução da obra.

“A solução encontrada passa pela realização, durante o período de obra, das cirurgias programadas no hospital de Portalegre, asseguradas pela equipa de cirurgiões, enfermeiros e técnicos auxiliares de saúde do hospital de Elvas”, explicou então a câmara municipal.

No comunicado, a ULS do Alto Alentejo especificou que o edifício do hospital de Elvas “será totalmente intervencionado” com pintura exterior, reparação e impermeabilização da cobertura, num investimento superior a 355 mil euros. E, de acordo com a ULS, está ainda prevista a requalificação da central térmica, refeitório e bar do hospital, num investimento “superior a 399 mil euros”.

“A ULS Alto Alentejo está também a apostar na modernização do Hospital de Santa Luzia de Elvas com a renovação e aquisição de novos equipamentos num investimento que totaliza 7,7 milhões euros”.

Esta verba, disse, inclui “novo equipamento clínico para oftalmologia, bloco operatório, serviços farmacêuticos, telemonitorização, esterilização, meios de diagnóstico, rastreabilidade hospitalar e renovação de equipamento médico obsoleto incluindo camas, macas, ventiladores, monitores, marquesas e mesas de biopsias, entre outros”.

O projeto contempla igualmente a instalação de um sistema solar fotovoltaico e de iluminação Led, de unidades de tratamento de ar com gestão técnica centralizada, assim como a renovação do mobiliário administrativo e a modernização da infraestrutura de armazenamento de consumíveis e medicamentos.

Além disso, está ainda programada “a aquisição de equipamento informático e de comunicação, com destaque para o aumento da capacidade computacional, escalabilidade e redundância do sistema de backups de dados e registos clínicos”, pode ler-se. Já o Centro de Saúde de Elvas vai ser alvo de uma “intervenção profunda” na sua estrutura, com obras de requalificação e melhoramentos na impermeabilização e pinturas, assim como na eficiência energética, com renovação de caixilharias e painéis solares.

De acordo com a ULS do Alto Alentejo, o investimento, que envolve um valor superior a 612 mil euros, visa a melhoria das condições de trabalho dos profissionais e melhor acessibilidade e conforto dos utentes. “A obra já se encontra adjudicada e terá o seu início até final do mês de março”, de acordo com a ULS.