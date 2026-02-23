IA, energia e resiliência: Portugal está preparado para as novas necessidades? Inscreva-se aqui
A 6.ª Talk .IA conta com a participação do secretário de Estado da Energia e outros especialistas do setor. Será no dia 26 de fevereiro, no Estúdio ECO. Inscreva-se gratuitamente.
A 6.ª Talk .IA vai analisar e debater a capacidade energética de Portugal perante a massificação da inteligência artificial (IA) a nível global e a instalação de grandes centros de dados no país. A iniciativa realiza-se na manhã desta quinta-feira, 26 de fevereiro, no Estúdio ECO, e contará com a participação especial de Jean Barroca, secretário de Estado da Energia.
Além do discurso do governante, o programa inclui também um painel de discussão com o responsável operacional da Start Campus, o maior empreendimento de centros de dados em desenvolvimento em Portugal, mas não só. Contará também com o conhecimento do consultor Nuno Ribeiro da Silva e a perspetiva da indústria, através da Visabeira Global.
A massificação da IA e a candidatura a uma gigafábrica europeia colocam novos desafios ao nível do abastecimento e da distribuição de energia. Estará o país preparado para este novo padrão de consumo? Terão as nossas redes energéticas a capacidade e a resiliência necessárias, sobretudo depois da experiência do apagão e das tempestades? Importa também perceber que planos de contingência estão previstos para responder a fenómenos atmosféricos extremos.
A entrada é livre, mas sujeita a inscrição prévia obrigatória. O número de lugares é limitado.
Carregue aqui para fazer a sua inscrição.
Programa do evento
9h00
Receção aos convidados
9h30
Tiago Freire
Introdução e contextualização do tema
9h45
Painel: IA, energia e resiliência: estamos preparados para as novas necessidades?
- Luís Rodrigues, Chief Operating Officer da Start Campus
- Luís Miguel Figueiredo, Administrador da Visabeira Global
- Nuno Ribeiro da Silva, Consultor da Área de Energia
Moderador Flávio Nunes, Editor ECO
10h30
Encerramento
Jean Barroca, Secretário de Estado da Energia
10h45
Coffee & Networking
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
IA, energia e resiliência: Portugal está preparado para as novas necessidades? Inscreva-se aqui
{{ noCommentsLabel }}