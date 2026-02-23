.IA

IA, energia e resiliência: Portugal está preparado para as novas necessidades? Inscreva-se aqui

  • ECO
  • 12:53

A 6.ª Talk .IA conta com a participação do secretário de Estado da Energia e outros especialistas do setor. Será no dia 26 de fevereiro, no Estúdio ECO. Inscreva-se gratuitamente.

A 6.ª Talk .IA vai analisar e debater a capacidade energética de Portugal perante a massificação da inteligência artificial (IA) a nível global e a instalação de grandes centros de dados no país. A iniciativa realiza-se na manhã desta quinta-feira, 26 de fevereiro, no Estúdio ECO, e contará com a participação especial de Jean Barroca, secretário de Estado da Energia.

Além do discurso do governante, o programa inclui também um painel de discussão com o responsável operacional da Start Campus, o maior empreendimento de centros de dados em desenvolvimento em Portugal, mas não só. Contará também com o conhecimento do consultor Nuno Ribeiro da Silva e a perspetiva da indústria, através da Visabeira Global.

A massificação da IA e a candidatura a uma gigafábrica europeia colocam novos desafios ao nível do abastecimento e da distribuição de energia. Estará o país preparado para este novo padrão de consumo? Terão as nossas redes energéticas a capacidade e a resiliência necessárias, sobretudo depois da experiência do apagão e das tempestades? Importa também perceber que planos de contingência estão previstos para responder a fenómenos atmosféricos extremos.

A entrada é livre, mas sujeita a inscrição prévia obrigatória. O número de lugares é limitado.

Carregue aqui para fazer a sua inscrição.

Programa do evento

9h00
Receção aos convidados

9h30
Tiago Freire
Introdução e contextualização do tema

9h45
Painel: IA, energia e resiliência: estamos preparados para as novas necessidades?

  • Luís Rodrigues, Chief Operating Officer da Start Campus
  • Luís Miguel Figueiredo, Administrador da Visabeira Global
  • Nuno Ribeiro da Silva, Consultor da Área de Energia

Moderador Flávio Nunes, Editor ECO

10h30
Encerramento
Jean Barroca, Secretário de Estado da Energia

10h45
Coffee & Networking

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

IA, energia e resiliência: Portugal está preparado para as novas necessidades? Inscreva-se aqui

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.