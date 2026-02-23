IA, energia e resiliência: Portugal está preparado para as novas necessidades? Inscreva-se aqui

A 6.ª Talk .IA vai analisar e debater a capacidade energética de Portugal perante a massificação da inteligência artificial (IA) a nível global e a instalação de grandes centros de dados no país. A iniciativa realiza-se na manhã desta quinta-feira, 26 de fevereiro, no Estúdio ECO, e contará com a participação especial de Jean Barroca, secretário de Estado da Energia.

Além do discurso do governante, o programa inclui também um painel de discussão com o responsável operacional da Start Campus, o maior empreendimento de centros de dados em desenvolvimento em Portugal, mas não só. Contará também com o conhecimento do consultor Nuno Ribeiro da Silva e a perspetiva da indústria, através da Visabeira Global.

A massificação da IA e a candidatura a uma gigafábrica europeia colocam novos desafios ao nível do abastecimento e da distribuição de energia. Estará o país preparado para este novo padrão de consumo? Terão as nossas redes energéticas a capacidade e a resiliência necessárias, sobretudo depois da experiência do apagão e das tempestades? Importa também perceber que planos de contingência estão previstos para responder a fenómenos atmosféricos extremos.

A entrada é livre, mas sujeita a inscrição prévia obrigatória. O número de lugares é limitado.

Programa do evento

9h00

Receção aos convidados

9h30

Tiago Freire

Introdução e contextualização do tema

9h45

Painel: IA, energia e resiliência: estamos preparados para as novas necessidades?

Luís Rodrigues, Chief Operating Officer da Start Campus

Luís Miguel Figueiredo, Administrador da Visabeira Global

Nuno Ribeiro da Silva, Consultor da Área de Energia

Moderador Flávio Nunes, Editor ECO

10h30

Encerramento

Jean Barroca, Secretário de Estado da Energia

10h45

Coffee & Networking