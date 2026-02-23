Imobiliária de luxo Rising Stone estreia-se na bolsa

Uma década após a sua fundação, a Rising Stone chegou à Euronext. Em Portugal, desenvolvem o Ferragudo Hills no Algarve.

A promotora imobiliária de luxo Rising Stone S.A. estreou-se esta segunda-feira na Euronext Growth Paris, passando a negociar sob o ticker ALRIS, após fixar o preço de admissão em 58,30 euros por ação. No dia da estreia, a empresa alcançou uma capitalização bolsista de cerca de 150 milhões de euros.

A operação envolveu a admissão à negociação de 2.572.596 ações representativas do capital social, incluindo 609.036 títulos colocados no âmbito da oferta global — dos quais 514.496 correspondem a novas ações, após o exercício integral da opção de extensão, e 94.540 a ações existentes, excluindo a eventual opção de sobre-alocação. No total, a oferta pública inicial permitiu captar aproximadamente 35,5 milhões de euros.

A Rising Stone, fundada em 2016, já entregou e comercializou mais de 22 mil metros quadrados de imobiliário de luxo. O atual portefólio inclui 15 novos programas — que totalizam 335 chalés e apartamentos, acima de 46 mil metros quadrados — bem como três contratos com terceiros. Entre eles está o Ferragudo Hills, no Algarve, um condomínio com 38 apartamentos, entre os 538 metros quadros e os 1.035, a partir de 290 mil euros (sem impostos), segundo o site da Rising Stone.

A empresa posiciona-se como um operador integrado, acompanhando os clientes desde a aquisição de terrenos ultra-premium até ao design personalizado, construção, decoração de interiores, gestão patrimonial, arrendamento, serviços de concierge e operação hoteleira associada.

O fundador e CEO da Rising Stone, Jean-Thomas Olano, afirma que a entrada em bolsa representa “uma nova etapa de crescimento”, permitindo acelerar a estratégia de desenvolvimento e renovação imobiliária nas estâncias alpinas mais procuradas. O gestor acrescenta, em comunicado, que a ambição passa por afirmar a empresa como um dos principais operadores do imobiliário de luxo alpino, combinando disciplina financeira, visão de longo prazo e crescimento controlado.