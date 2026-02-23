Jogos Olímpicos de Inverno: Quando a câmara também entra na pista de patinagem

Os Jogos Olímpicos de Inverno em Milão contaram com novidades na cobertura audiovisual, com um ex-patinador de competição a assumir a câmara dentro da pista de gelo.

Os Jogos Olímpicos de Inverno, que se realizaram este ano em Milão, Itália, atraíram milhões de telespectadores pelo mundo. A cobertura televisiva do evento desportivo, que terminou neste domingo, contou com novidades na captação das imagens, como um patinador a assumir a câmara de dentro da pista de gelo.

De acordo com o Comité Olímpico Internacional (COI), dois em cada três italianos acompanharam a cobertura televisiva, assim como, em média, 24,1 milhões de telespectadores nos Estados Unidos (EUA), até ao dia 19 de fevereiro, e mais de 50 milhões em França.

A Olympic Broadcasting Services (OBS), responsável pela cobertura dos Jogos Olímpicos, expandiu as opções visuais nesta edição, com a utilização de 15 drones FPV — visão na primeira pessoa –, de forma a oferecer “ângulos dinâmicos que aproximam o público da perspetiva dos atletas”, assim como câmaras cinematográficas em todas as modalidades.

A cobertura deste ano contou com mais de 6.500 horas de conteúdo, incluindo mais de 900 horas de cerimónias e competições ao vivo. A operação envolveu mais de 810 sistemas de câmara e 1.800 microfones ao longo de oito desportos e 16 disciplinas.

Uma equipa de cerca de cinco mil profissionais de mais de 100 nações esteve envolvida nas filmagens feitas pelos serviços olímpicos, a que se juntaram mais de cinco mil e quinhentos dos titulares de direitos de transmissão. E há um pormenor curioso. Na patinagem artística, o norte-americano Jordan Cowan captou os momentos diretamente na pista de gelo, tendo desenhado o próprio equipamento que utiliza.

O ex-patinador de competição, que foi atleta pelos EUA mas nunca nos Jogos Olímpicos, filmou os atletas desde o final das suas rotinas até à saída da pista. É um momento que descreveu como “território inexplorado” nas transmissões, em declarações à Reuters. Jordan Cowan considerou esta oportunidade “especial”, sublinhando que foi a “primeira vez” que algo do género foi realizado.

O agora operador de câmara começou a patinar em criança, em parte porque as pistas de gelo eram algo exótico em Los Angeles — cidade que vai acolher os Jogos Olímpicos de Verão em 2028.

O desporto levou-o eventualmente a Michigan, onde se dedicou à dança no gelo a um nível de elite antes de se reformar. Depois da competição, acabou por combinar os seus interesses no cinema e ciência.

A sua carreira como operador de câmara começou, acidentalmente, durante um espetáculo no gelo filmado para um especial da PBS — o serviço público de televisão — na cidade de Sun Valley, no Idaho. Nele gravou imagens dos bastidores com um telemóvel e um pequeno gimbal, tendo sido algumas das filmagens utilizadas pelos produtores num documentário.

O seu equipamento tem evoluído, passando de um iPhone para câmaras de ação e, depois, para configurações mais pesadas de estilo cinematográfico. Jordan Cowan prefere a focagem e o zoom manuais, argumentando que a transmissão em direto pode beneficiar de técnicas mais associadas aos sets de cinema, onde o próprio foco se torna numa ferramenta narrativa.

As histórias olímpicas também chegaram ao digital, com mais de 10 mil milhões de interações nas redes sociais dos Jogos Olímpicos até 21 de fevereiro, triplicando o volume recorde registado nas últimas olimpíadas de inverno em 2022.

Foram partilhadas mais de 12 milhões de publicações pelos utilizadores nas redes sociais, de acordo com dados noticiados a 18 de fevereiro. Até essa altura, os atletas geraram mais de 1,4 mil milhões de interações nas suas próprias redes sociais e, juntos, atingiram quase mil milhões de seguidores.

Paralelamente, a organização olímpica, através do Programa de Criadores, contou com mais de 100 criadores digitais no local a trabalhar com os detentores dos direitos de transmissão nas redes sociais para mostrar os bastidores. A aposta ocorre depois do sucesso de Paris em 2024. Em combinação com o seu programa de Celebridades Olímpicas, foram geradas 750 milhões de interações nas redes sociais.

Mundialmente, a cobertura foi distribuída por 24 detentores de direitos de transmissão, com mais de 80 sublicenças de transmissão. Em Portugal, o evento foi transmitido pelo Eurosport e HBO Max, que assegurou 1.320 horas de transmissão, e pela RTP e RTP Play, com mais de 100 horas de transmissão.

Enquanto Milão continua nas próximas semanas a acolher os Jogos Paraolímpicos de Inverno, as Olimpíadas de Inverno movem-se para os Alpes franceses em 2030.