Kallas vai propor levantamento de sanções da UE contra a Presidente interina da Venezuela

A chefe da diplomacia da União Europeia (UE) anunciou esta segunda-feira que vai propor o levantamento das sanções do bloco contra a Presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, saudando “os passos que têm sido dados” na libertação de presos políticos.

Em conferência de imprensa no final de uma reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da UE, em Bruxelas, Kaja Kallas disse que tem visto, da parte das autoridades interinas da Venezuela, passos positivos em relação à Europa, designadamente “a libertação de presos políticos europeus”.

“Estamos a discutir, e vamos continuar a discutir no futuro, qual vai ser a nossa abordagem à Venezuela. Eu vou propor que levantemos as sanções contra Delcy Rodríguez enquanto atual Presidente interina”, anunciou a alta representante da UE para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, que referiu que ainda não sabe se haverá consenso entre os 27 Estados-membros sobre esta matéria.

Por outro lado, Kaja Kallas referiu também que tenciona que os Estados-membros abordem no futuro como é que a UE se deve relacionar com a Venezuela e admitiu que venham a ser estabelecidos um conjunto de indicadores de desempenho para avaliar a postura de Caracas. “Estabeleceríamos o que queremos ver do lado venezuelano, para que nós também possamos dar passos do nosso lado”, disse.

Na passada sexta-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros espanhol, José Manuel Albares, anunciou que ia pedir à UE que levantasse as sanções contra Delcy Rodríguez, um assunto que Kallas reconheceu que foi esta segunda debatido entre os ministros. Na conferência de imprensa, a Alta Representante da UE para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança abordou também as tensões entre os Estados Unidos e o Irão, advertindo que os dois países “estão a aproximar-se perigosamente de uma guerra”.

“A margem para a diplomacia é muito estreita e, claro, temos muitas preocupações com o Irão, o seu programa nuclear, os seus mísseis balísticos e o apoio a terroristas que também são uma ameaça para a Europa, mas qualquer intervenção militar corre o risco de ter consequências difíceis de controlar”, alertou.