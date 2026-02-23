KPMG em ‘roadshow’ pelas escolas para formar alunos mais ciberseguros

A KPMG Portugal está a levar a cabo a maior edição de sempre do programa Cyber Day, um projeto nacional de formação em literacia digital e cibersegurança dirigido a crianças e a jovens dos seis aos 16 anos. Até ao início do próximo verão, as equipas da consultora vão visitar mais de uma dezena de escolas para explicar fundamentos da segurança digital, explorar conceitos relacionados com a inteligência artificial e deepfakes, e aprender a identificar os vários tipos de ciberataques e estratégias de prevenção.

A iniciativa da empresa, lançada em Portugal em 2023, ganhou um novo ímpeto graças a uma parceria estratégica com a associação EPIS – Empresários pela Inclusão Social para chegar a escolas públicas de diferentes contextos socioeconómicos, da região do Minho até ao Algarve, incluindo as regiões autónomas da Madeira e dos Açores.

As sessões do Cyber Day, conduzidas por especialistas da área da cibersegurança da KPMG Portugal, incluem conteúdos pedagógicos adaptados às diferentes faixas etárias e níveis de ensino. Entre os temas abordados estão a literacia mediática (identificação de notícias falsas), ciberbullying, exposição excessiva na internet e privacidade e proteção da identidade digital.

“Esta edição do Cyber Day integra formalmente a iniciativa global da KPMG 10by30, que tem como objetivo capacitar dez milhões de jovens, em situação vulnerável, até 2030. O contributo da KPMG Portugal centra-se na promoção da literacia digital e na preparação das novas gerações para um ecossistema digital e online mais seguro, consciente e inclusivo”, afirma ao ECO a diretora de cibersegurança da KPMG Portugal, Teresa Zagallo.

Os jovens recebem ainda informações sobre profissões e possíveis carreiras na área da cibersegurança, de acordo com a informação transmitida pela firma de consultoria e auditoria.

“As formações têm registado níveis muito elevados de participação e de envolvimento por parte das crianças. Ao longo das sessões partilham, com uma abertura surpreendente, experiências do seu quotidiano digital, hábitos, dúvidas e receios relacionados com o uso das redes sociais, videojogos, exposição pública e interação com desconhecidos. Muitas relatam situações em que se sentem excessivamente expostas online, sobretudo devido à partilha de fotografias e informações pessoais feita pelos próprios pais”, conta Teresa Zagallo, acrescentando que demonstra a necessidade de se reforçar a sensibilização junto das famílias.

Esta iniciativa está plenamente alinhada com a nossa estratégia de Diversidade, Inclusão e Equidade que promove o acesso a oportunidades, removendo barreiras sistémicas via literacia digital e impulsionando a mobilidade social de jovens em contextos vulneráveis. Teresa Zagallo Diretora de Cibersegurança da KPMG

Segundo o diretor-geral da EPIS, Diogo Simões Pereira, a aceleração tecnológica “coloca às sociedades novos desafios de inclusão digital, em que a cibersegurança é uma das dimensões que requer capacitação dos cidadãos de todas as idades”. “Começar essa capacitação pelas escolas, com alunos de todas as idades e também com os seus professores, terá um efeito multiplicador imediato nas respetivas comunidades escolares, aspeto que muito motivou a associação EPIS a juntar-se à KPMG” neste programa de literacia digital.

O Cyber Day alcançou mais de 800 crianças em cinco escolas em 2023 e, no ano seguinte, superou mil alunos, abrangendo três escolas e quatro formadores. No ano letivo de 2025/2026, o programa entrou numa fase de expansão, chegando a dezenas de localidades e escolas públicas de diferentes regiões do país, reforçando a sua presença a nível nacional.

O calendário das próximas semanas inclui sessões na região da Grande Lisboa, Norte, Centro (Estarreja, Ovar, Santarém, Pombal, Figueira da Foz, Viseu, Celorico da Beira, Nelas, Oliveira de Azeméis, Tondela, Pampilhosa da Serra, Penalva do Castelo) e Alentejo. Esta terça-feira, o caminho é para norte, mais precisamente Vila Nova de Gaia.