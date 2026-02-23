Lagarde diz que Europa ainda está a tempo de beneficiar da IA

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, considerou esta segunda-feira que a União Europeia (UE) ainda está a tempo de beneficiar do boom da Inteligência Artificial (IA), apesar de não estar na vanguarda do seu desenvolvimento.

“A Europa não está na vanguarda do desenvolvimento de modelos de IA, mas […] o maior benefício económico pode não estar na produção destas ferramentas, mas na sua aplicação em toda a economia”, defendeu, em Washington, na entrega dos prémios Paul Volcker.

Lagarde sublinhou que a Europa parte de uma “posição de força” no que diz respeito à implementação da IA, uma vez que quase metade das empresas transformadoras da UE já aplica IA ou big data. Nos EUA, menos de um terço das empresas o fazem.

“A base industrial da Europa, por vezes considerada uma relíquia da velha economia, pode acabar por ser o seu ativo mais importante”, afirmou.