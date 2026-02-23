Liberty Mutual vai fundir três afiliadas e transformar seguradoras mútuas em sociedades por ações

A Liberty Mutual Insurance, uma seguradora americana, vai reorganizar a sua estrutura e fundir três das suas afiliadas e convertê-las em sociedades por ações. A Divisão de Seguros do Gabinete do Consumidor e Regulamentação Comercial de Massachusetts já aprovou o plano de reorganização.

Segundo a Business Insurance Magazine, o plano envolve a Montgomery Mutual Insurance, a Liberty Mutual Mid-Atlantic Insurance e a Patrons Mutual Insurance Co. Cada empresa será convertida numa seguradora por ações, sendo depois fundida e adquirida pela Liberty Mutual Holding Co.

A Liberty Mutual afirmou, durante audiência pública, que a reorganização vai permitir que cada empresa beneficie da dimensão e escala da holding, referindo também a melhoria da diversificação de riscos, incluindo diversidade geográfica, acesso ao capital e melhorias na governação corporativa como fatores que apoiam esta medida.

Um grupo de trabalho estabelecido pela Divisão de Seguros analisou o plano e confirmou os benefícios declarados, concluindo que a reorganização beneficiaria os segurados e não teria impacto na concorrência do mercado.

De acordo com a PropertyCasualty360, 88% dos segurados da Liberty Mutual que votaram aprovaram o plano de conversão da holding mútua, e 89% dos segurados da Liberty Mutual Fire que votaram também aprovaram a reorganização da empresa.