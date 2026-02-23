Liberty Mutual vai fundir três afiliadas e transformar seguradoras mútuas em sociedades por ações
Com o objetivo de reforçar o acesso ao capital e melhorar a diversificação de riscos, a Liberty Mutual obteve aprovação regulatória em Massachusetts para converter e fundir três das suas afiliadas.
A Liberty Mutual Insurance, uma seguradora americana, vai reorganizar a sua estrutura e fundir três das suas afiliadas e convertê-las em sociedades por ações. A Divisão de Seguros do Gabinete do Consumidor e Regulamentação Comercial de Massachusetts já aprovou o plano de reorganização.
Segundo a Business Insurance Magazine, o plano envolve a Montgomery Mutual Insurance, a Liberty Mutual Mid-Atlantic Insurance e a Patrons Mutual Insurance Co. Cada empresa será convertida numa seguradora por ações, sendo depois fundida e adquirida pela Liberty Mutual Holding Co.
A Liberty Mutual afirmou, durante audiência pública, que a reorganização vai permitir que cada empresa beneficie da dimensão e escala da holding, referindo também a melhoria da diversificação de riscos, incluindo diversidade geográfica, acesso ao capital e melhorias na governação corporativa como fatores que apoiam esta medida.
Um grupo de trabalho estabelecido pela Divisão de Seguros analisou o plano e confirmou os benefícios declarados, concluindo que a reorganização beneficiaria os segurados e não teria impacto na concorrência do mercado.
De acordo com a PropertyCasualty360, 88% dos segurados da Liberty Mutual que votaram aprovaram o plano de conversão da holding mútua, e 89% dos segurados da Liberty Mutual Fire que votaram também aprovaram a reorganização da empresa.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Liberty Mutual vai fundir três afiliadas e transformar seguradoras mútuas em sociedades por ações
{{ noCommentsLabel }}