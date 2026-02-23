Líder da CIP diz que “políticas começam a mudar” mas é difícil fazer mudanças com sindicatos

O presidente da CIP considera que as políticas “começam a mudar” para abandonar o “modelo de mão estendida” a fundos europeus, mas é difícil fazer mudanças com os sindicatos, que “só querem” reduzir horas de trabalho e aumentar férias.

“Desde o ano 2000, Portugal recebeu muito e transformou muito pouco. Chegaram milhões e o crescimento foi verdadeiramente miserável”, disse esta segunda-feira o presidente da CIP – Confederação Empresarial de Portugal, Armindo Monteiro, referindo-se aos fundos europeus.

Armindo Monteiro, que falava em Madrid, num jantar da Cãmara de Comércio e Indústria Hispano-portuguesa, considerou que os fundos europeus das últimas décadas parecem ter criado dependência e “complacência nos governantes” portugueses, “que começaram a apostar mais na renovação de fundos, o chamado modelo de mão estendida, em linha com a tradição do passado, da esmola, da caridade e da misericórdia”, em vez de avançaram com “políticas estruturais para desenvolver verdadeiramente o país”.

“Não podemos continuar a adiar o essencial e a aceitar como normal uma governação de mínimos”, afirmou, depois de lembrar que os fundos europeus vão previsivelmente reduzir-se nos próximos anos. “Neste momento é preciso verdadeiramente mudar as coisas” e “a boa notícia hoje é que as políticas começam a mudar em Portugal”, acrescentou.

Se antes “o objetivo número um, o desígnio, era ser elegível para fundos europeus”, neste momento há uma tentativa de transformação e de tentar adotar “políticas públicas para os empresários puderem fazer a sua parte”, considerou Armindo Monteiro, para quem as verbas comunitárias “reduziram o incentivo para adotar boas politicas, atrasaram reformas estruturais e essenciais e criaram uma economia politicamente dependente da redistribuição de recursos externos” em vez de tem sido orientados para a criação sustentável de riqueza.

“É importante que Portugal aumente a produtividade e diversifique a economia para haver crescimento sustentável do nível de vida. Estamos neste momento a discutir uma reforma do código laboral e não conseguimos fazer isso com os sindicatos”, afirmou Armindo Monteiro, que acrescentou que “os sindicatos só querem duas coisas”: diminuir as horas de trabalho semanal e aumentar o período de férias.

Segundo o presidente da CIP, a confederação assumiu o papel de “mau na sala” e sublinhou que o que pedem os sindicatos “não é possível” sem “fazer outras coisas antes”.

“Não se pode ir a isso diretamente, mas a boa notícia é que se trabalharmos juntos, se houver confiança e compromisso, conseguiremos. Mas não hoje, não amanhã, veremos em quanto tempo. Isto é diferente do país de mão estendida ou de uma estratégia política só de bem-estar para ter controlo eleitoral”, afirmou.