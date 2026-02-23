Lula da Silva critica “tentativa de usar o comércio como arma”

O Presidente brasileiro, Lula da Silva, criticou esta segunda-feira o protecionismo e a utilização do comércio “como arma”, durante a sua visita de Estado à Coreia do Sul.

“A melhor resposta à tentativa de usar o comércio como arma é mostrar que é possível alcançar entendimentos mutuamente benéficos por meio do diálogo e da negociação”, frisou o chefe de Estado brasileiro durante o encerramento do Fórum Empresarial Brasil-Coreia do Sul, em Seul.

Lula questionou ainda a viragem para políticas restritivas na economia global, afirmando que o regresso ao protecionismo “não tem justificação”, sem aludir diretamente ao Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. “A resiliência de um país, especialmente em tempos de turbulência global e de retorno do protecionismo, depende da diversificação da sua base económica e das suas relações comerciais”, sublinhou.

O Presidente brasileiro disse ainda que quer a retoma das negociações para um acordo comercial entre a Coreia do Sul e o Mercosul. Numa declaração conjunta, a Coreia do Sul e o Brasil anunciaram acordos nas áreas da agricultura, tecnologia, medicamentos e no intercâmbio cultural e educacional.

Após oito dias na Ásia, Lula da Silva regressa ao Brasil depois de no domingo ter chegado à Coreia do Sul para uma visita oficial a convite do Governo sul-coreano e de antes ter estado na Índia.