Guerra comercial

Lula da Silva critica “tentativa de usar o comércio como arma”

  • Lusa
  • 18:03

De visita à Coreia do Sul, Lula questionou ainda a viragem para políticas restritivas na economia global, afirmando que o regresso ao protecionismo "não tem justificação".

O Presidente brasileiro, Lula da Silva, criticou esta segunda-feira o protecionismo e a utilização do comércio “como arma”, durante a sua visita de Estado à Coreia do Sul.

“A melhor resposta à tentativa de usar o comércio como arma é mostrar que é possível alcançar entendimentos mutuamente benéficos por meio do diálogo e da negociação”, frisou o chefe de Estado brasileiro durante o encerramento do Fórum Empresarial Brasil-Coreia do Sul, em Seul.

Lula questionou ainda a viragem para políticas restritivas na economia global, afirmando que o regresso ao protecionismo “não tem justificação”, sem aludir diretamente ao Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. “A resiliência de um país, especialmente em tempos de turbulência global e de retorno do protecionismo, depende da diversificação da sua base económica e das suas relações comerciais”, sublinhou.

O Presidente brasileiro disse ainda que quer a retoma das negociações para um acordo comercial entre a Coreia do Sul e o Mercosul. Numa declaração conjunta, a Coreia do Sul e o Brasil anunciaram acordos nas áreas da agricultura, tecnologia, medicamentos e no intercâmbio cultural e educacional.

Após oito dias na Ásia, Lula da Silva regressa ao Brasil depois de no domingo ter chegado à Coreia do Sul para uma visita oficial a convite do Governo sul-coreano e de antes ter estado na Índia.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Lula da Silva critica “tentativa de usar o comércio como arma”

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Eslováquia corta eletricidade à Ucrânia

ECO,

Primeiro-ministro eslovaco já tinha ameaçado cortar o fornecimento de eletricidade caso a Ucrânia não retomasse na segunda-feira o fornecimento de petróleo russo para a Eslováquia.