NAPPAI acelera a integração da IA nas empresas para gerar um impacto real nos negócios

Criada pela colaboração entre a consultora tecnológica especializada em transferência de tecnologia, Napptilus Tech Labs, e a X-One, empresa líder em plataformas móveis low-code, a NAPPAI oferece uma plataforma LowCode / NoCode que permite que equipas não técnicas projetem, implementem e escalem aplicações de IA em questão de minutos, com forte ênfase na segurança, conformidade regulamentar e facilidade de uso.

Desde o seu lançamento, a NAPPAI construiu a sua identidade em torno de uma ideia simples, mas ambiciosa: fazer com que a IA deixe de ser uma experiência isolada nos departamentos de inovação e se torne uma solução transversal ao negócio. Para isso, desenvolveu uma plataforma visual que permite orquestrar fluxos de trabalho complexos, conectar múltiplas fontes de dados e aproveitar modelos de linguagem avançados sem a necessidade de escrever uma única linha de código. O resultado é uma ferramenta que permite criar desde chatbots e assistentes conversacionais até agentes especializados capazes de automatizar processos de back office e tarefas administrativas repetitivas, de acordo com a empresa.

«As nossas soluções estão a colmatar a lacuna entre a promessa tecnológica e a eficiência real do negócio. É o momento de evoluir da experimentação para a implementação real na sua organização», afirmou Rafa Terradas, CEO da Napptilus Tech Labs.

Além disso, o foco setorial da empresa é amplo, mas a plataforma encontrou tração especialmente em indústrias de médio e grande porte. Esse posicionamento obriga a NAPPAI a priorizar a segurança e a governança dos dados: a solução oferece recursos de implementação no local, conformidade com padrões como SOC2, HIPAA e GDPR, e controles de acesso projetados para ambientes corporativos exigentes. Esta combinação de flexibilidade técnica e rigor normativo permitiu à empresa expandir-se também para setores como logística, construção, educação e serviços financeiros, onde a automação segura é um fator crítico.

Em termos de produto, a NAPPAI aposta numa biblioteca de modelos e casos de uso pré-configurados que reduzem drasticamente o tempo entre a ideia e a implementação em produção. As equipas de Operações, Finanças, Recursos Humanos ou Suporte podem partir desses modelos para automatizar tarefas como a gestão de tickets, o processamento de documentação não estruturada ou a resposta a consultas internas, ajustando os fluxos às suas necessidades específicas. A plataforma também integra diferentes modelos de IA, desde grandes modelos de linguagem até componentes especializados, o que permite responder a perguntas sobre documentos, gerar rascunhos de relatórios ou traduzir informações técnicas em linguagem simples para os utilizadores finais.

Por sua vez, a NAPPAI iniciou um processo de expansão internacional, incorporando perfis de engenharia, vendas e marketing para acompanhar o crescimento da sua base de clientes empresariais. Hoje, posiciona-se num mercado competitivo onde a sua diferenciação passa por três pilares: uma interface extremamente acessível que permite a quase qualquer funcionário construir agentes de IA; uma estrutura de segurança e conformidade projetada especificamente para ambientes corporativos; e a capacidade de conectar dados não estruturados com o poder da IA generativa.

Num contexto em que as empresas procuram resultados rápidos e mensuráveis, a promessa de reduzir os tempos de implementação e libertar as equipas de tarefas repetitivas torna a NAPPAI numa solução rápida e eficiente para aplicar a inteligência artificial nos processos complexos das empresas. A NAPPAI estará presente na próxima edição do Mobile World Congress, que se realiza em Barcelona. A partir do seu stand (8.1B32), no âmbito do fórum 4YFN, permitirá descobrir como transformar os processos de negócio através da IA operacional em tempo real.