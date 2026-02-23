Guerra na Europa

No quarto aniversário da invasão da Urânia, UE falha acordo sobre novas sanções à Rússia

  • Lusa
  • 17:48

"Infelizmente, não chegámos a acordo sobre o 20.º pacote de sanções. É um revés e uma mensagem que não queríamos enviar hoje, mas o trabalho continua", afirmou Kaja Kallas.

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da UE não chegaram esta segunda-feira a acordo sobre o 20.º pacote de sanções à Rússia, anunciou a chefe da diplomacia dos 27, que reconheceu tratar-se de “um revés”.

“Infelizmente, não chegámos a acordo sobre o 20.º pacote de sanções. É um revés e uma mensagem que não queríamos enviar hoje, mas o trabalho continua”, afirmou Kaja Kallas em conferência de imprensa no final de uma reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da UE, em Bruxelas.

O pacote de sanções em questão tinha sido preparado para ser aprovado na véspera do quarto aniversário da guerra na Ucrânia, mas foi bloqueado pela Hungria, que acusa Kiev de estar a impedir entregas de petróleo russo ao país através do oleoduto Druzhba.

Kaja Kallas disse “lamentar realmente” que os 27 não tenham chegado a acordo, tendo em conta que esta terça-feira “se assinala o triste aniversário do início da guerra e é necessário enviar sinais fortes à Ucrânia” de que a UE continua a apoiar o país e a “pressionar cada vez mais a Rússia”.

No entanto, a Alta Representante da UE para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança sublinhou que esta não é a primeira vez que a Hungria bloqueia decisões de apoio à Ucrânia e lembrou que, no passado, apesar desse veto, a UE acabou por conseguir sempre “encontrar soluções em conjunto”.

“Por isso, estamos a fazer um trabalho de sensibilização a diferentes níveis junto dos nossos colegas húngaros e eslovacos para avançarmos com este pacote. É claro que não é fácil, nunca é fácil, mas o trabalho continua”, referiu.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

No quarto aniversário da invasão da Urânia, UE falha acordo sobre novas sanções à Rússia

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Hungria bloqueia apoios europeus à Ucrânia

ECO,

Depois de Orbán, o ministro dos Negócios Estrangeiros confirmou que vai bloquear o 20º pacote de sanções europeias à Rússia, por causa do acesso ao petróleo de Putin.