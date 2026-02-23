Número de desempregados inscritos ultrapassa os 310 mil
O desemprego registado recuou 11,1% em termos homólogos em janeiro, mas voltou a aumentar face a dezembro, com mais de 310 mil pessoas inscritas nos centros de emprego no arranque do ano.
O desemprego registado em Portugal caiu 11,1% em janeiro face ao mesmo mês do ano passado, mas voltou a subir em relação a dezembro, confirmando o padrão sazonal típico do início do ano, período em que terminam contratos temporários associados ao Natal e ao turismo. No final de janeiro, estavam inscritos nos centros de emprego 310.708 desempregados, mais 3,8% do que no mês anterior, segundo a informação mensal do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), divulgada esta segunda-feira.
Já o número total de pedidos de emprego atingiu 449.423 pessoas, sendo quase sete em cada dez candidatos estavam efetivamente desempregados.
Apesar do aumento mensal, o balanço anual permanece positivo. O desemprego diminuiu em todas as regiões do país face a janeiro de 2025, com a maior redução registada na Madeira (-13,9%). “Para a diminuição do desemprego registado, face ao mês homólogo de 2024, na variação absoluta, contribuíram os inscritos há menos de 12 meses (-29.381), os que procuram um novo emprego (-31.449) e os maiores de 25 anos (-28.922)“, de acordo com a mesma síntese estatística.
No Continente, o Norte continuou a concentrar o maior número absoluto de desempregados (115 mil), seguido da região de Lisboa e Vale do Tejo, com mais de 100 mil inscritos.
A maioria dos desempregados provém do setor dos serviços, responsável por 68,3% das situações de desemprego, com destaque para atividades administrativas e de apoio empresarial. A indústria e construção representam cerca de 19,8% e a agricultura 4,9%.
Entre os grupos profissionais, predominam: trabalhadores não qualificados (30,1%); trabalhadores dos serviços e vendedores (20,2%); especialistas das atividades intelectuais e científicas (10,5%).
Durante janeiro, inscreveram-se 53.398 novos desempregados, menos 13,2% do que há um ano, mas mais 28,2% do que em dezembro.
As ofertas de emprego recebidas duplicaram face ao mês anterior, totalizando 11.753 oportunidades, impulsionadas sobretudo por: serviços administrativos e de apoio, alojamento e restauração, comércio e construção. No final do mês, existiam ainda 11.451 ofertas por satisfazer, mais 3,5% do que um ano antes.
Os centros de emprego realizaram 6.883 colocações em janeiro, um aumento mensal significativo (+48,7%), mas ainda inferior ao registado no mesmo período de 2025 (-11,4%). A maioria das colocações ocorreu em profissões menos qualificadas, refletindo a estrutura do mercado laboral português e a forte procura por atividades de serviços e apoio operacional.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Número de desempregados inscritos ultrapassa os 310 mil
{{ noCommentsLabel }}