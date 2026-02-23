Publicidade alimentar é a que mais fica nas recordações em 2025

As recordações de publicidade em 2025 variaram de 63,4% na geração Z até um máximo de 77,3% nos Baby Bommers, quando analisado o top seis de categorias.

As marcas da distribuição alimentar são as que concentram maior recordação publicitária durante o ano de 2025, com 28,6% de share, liderando todas as faixas etárias analisadas. Os resultados são do estudo Publivaga da Marktest, realizado semanalmente ao longo do ano passado.

Esta recordação aumenta progressivamente da Geração Z — 18,6%, que representa 10 pontos percentuais abaixo dos valores registados para no universo total — até aos Baby Boomers — 41,9%, o que representa 13,3 pontos percentuais acima dos valores registados para o universo total.

Esta progressão é também replicada somando o total das seis categorias, com o máximo de 77,3% nos Baby Bommers.

Se alargarmos ao top dez, a Geração X e os Baby Boomers são as gerações que, no total, atingem mais recordação de publicidade, praticamente com o mesmo valor — 85% e 84,9% das referências, respetivamente. No entanto, a Marktest não especifica valores para as restantes faixas etárias quando é alargado para dez categorias.

O setor automóvel ocupa a segunda posição em todas as gerações, exceto na geração Z em que é sexto, depois da eletrónica e do desporto — ambas em segundo lugar –, da moda/perfumes — em quarta — e das telecomunicações — quinta.

As categorias eletrónica, moda/perfumes e desporto ganham peso à medida que avançamos da geração mais velha para a mais nova. A eletrónica consegue melhor do que a quarta posição nas gerações Millennials — terceira — e na Z — segunda. A moda/perfumes tem a sua melhor posição na Geração Z — quarta. No universo ocupa a quinta. Já o desporto é a segunda categoria mais recordada na Geração Z, sendo quinta ou sexta nas restantes gerações.

A informação apresentada nesta análise tem por base o universo constituído pelos indivíduos residentes em Portugal Continental com idades compreendidas entre os 16 e os 74 anos.