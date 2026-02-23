Recordati aumenta os seus rendimentos em 11,8% em 2025 e eleva os seus lucros ajustados em 14,5%

O Ebitda aumentou 14,5%, para 991,1 milhões de euros, com uma margem de 37,8%, enquanto o lucro líquido ajustado também avançou 14,5%, para 651,1 milhões, equivalente a uma margem de 24,9%. O lucro líquido situou-se em 443,6 milhões de euros, um aumento de 6,5% em relação ao ano anterior.

A empresa destacou a sólida evolução do seu negócio de Doenças Raras, que cresceu 29,7%, impulsionado pelo forte desempenho da Endocrinologia e Hema-Oncologia, bem como pela contribuição da Enjaymo. Para 2026, a Recordati prevê receitas entre 2,730 e 2,800 milhões de euros e um Ebitda entre 995 e 1,030 milhões, apesar de um impacto negativo estimado da taxa de câmbio próximo de -3,5%.