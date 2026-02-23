Sovos lança tecnologia para encontrar divergências fiscais em tempo real
Empresa de software de conformidade fiscal e faturação eletrónica apresentou a ferramenta digital Mirror Visibility.
A tecnológica Sovos, especializada em programas de faturação eletrónica e conformidade fiscal, apresentou esta segunda-feira uma nova ferramenta digital para detetar divergências fiscais em tempo real.
A solução, designada Mirror Visibility, analisa os dados financeiros em tempo real e permite às empresas comparar a sua informação com a que recebem da Autoridade Tributária ou da autoridade fiscal do seu país, de forma a responder mais rapidamente em caso de divergência.
A empresa de software de gestão lançou o programa em vários mercados, inclusive Portugal, de forma a apoiar as empresas na comparação de registos e sinalização de inconsistências antes de gerarem pedidos de esclarecimento ou até coimas.
“A nova funcionalidade surge numa fase em que a transição para modelos de reporte fiscal contínuo (CTC) está a acelerar a nível internacional, com governos a substituírem declarações tradicionais por mecanismos de recolha e validação de dados em tempo real ou quase real”, contextualiza a Sovos, em comunicado divulgado aos meios de comunicação social.
A Sovos destaca que o tema ganha especial relevância para empresas portuguesas integradas em cadeias de valor internacionais, nomeadamente com ligações a mercados onde os regimes CTC estão a avançar. Em França, a reforma de e-invoicing e CTC vai entrar em vigor em setembro de 2026, aumentando a exigência de consistência e rastreabilidade da informação reportada às autoridades.
“A reforma francesa, com efeitos a partir de setembro de 2026, é mais um sinal de que o controlo fiscal na Europa está a aproximar-se do tempo real. Quando as autoridades passam a receber e a cruzar dados de forma contínua, as empresas precisam de garantir consistência total entre o que registam e o que reportam. A solução Mirror Visibility foi desenvolvida para responder a este desafio, em tempo real”, afirma o managing director da Sovos na Europa, Rui Fontoura.
O Mirror Visibility integra-se na plataforma Sovos Intelligence.
Fundada em 1979, a multinacional norte-americana Sovos processa anualmente mais de três mil milhões de transações em 19 mil jurisdições fiscais. Para tal, conta com uma rede global com mais de 400 parceiros e de 2.300 colaboradores na América e na Europa
