Taxa Euribor sobe a três e a seis meses e mantém-se a 12 meses

A taxa Euribor subiu esta segunda-feira a três e a seis meses e manteve-se a 12 meses em relação a sexta-feira. Com estas alterações, a taxa a três meses, que avançou para 2,034%, continuou abaixo das taxas a seis (2,145%) e a 12 meses (2,205%).

A taxa Euribor a seis meses , que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, avançou para 2,145% , mais 0,004 pontos do que na sexta-feira.

No prazo de 12 meses, a taxa Euribor manteve-se de novo em 2,205%, o mesmo valor da sessão anterior.

, o mesmo valor da sessão anterior. Já a Euribor a três meses subiu, ao ser fixada em 2,034%, mais 0,010 pontos.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a dezembro indicam que a Euribor a seis meses representava 38,77% do stock de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável. Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,85% e 25,09%, respetivamente.

Em 5 de fevereiro, o Banco Central Europeu (BCE) manteve as taxas diretoras, de novo, pela quinta reunião de política monetária consecutiva, como tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou o ciclo de cortes em junho de 2024. A próxima reunião de política monetária da instituição liderada por Christine Lagarde realiza-se em 18 e 19 de março em Frankfurt, Alemanha.

Em relação à média mensal da Euribor em janeiro, esta baixou nos três prazos, de forma mais acentuada no mais longo: a três meses desceu 0,020 pontos, para 2,028%; a seis meses caiu 0,002 pontos, para 2,137%; e a 12 meses recuou 0,022 pontos, para 2,245%.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da Zona Euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.