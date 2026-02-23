UE prolonga operação de segurança no mar Vermelho até fevereiro de 2027

O Conselho da UE prolongou esta segunda-feira, e até 28 de fevereiro de 2027, a operação marítima de segurança Aspides, destinada a salvaguardar a liberdade de navegação no mar Vermelho, no seguimento da revisão estratégica da missão.

“O Conselho decidiu hoje prolongar a operação de segurança marítima da União Europeia destinada a salvaguardar a liberdade de navegação no contexto da crise no mar Vermelho – EUNAVFOR ASPIDES – até 28 de fevereiro de 2027, após a revisão estratégica da operação”, indicou em comunicado.

A operação, lançada em fevereiro de 2024, visa proteger navios comerciais e mercantes perante ameaças crescentes, nomeadamente ataques de grupos huthis do Iémen, registados desde outubro de 2023. A missão atua principalmente ao longo do estreito de Bab al-Mandab, monitorizando também o estreito de Ormuz e águas internacionais do mar Vermelho, golfo de Adém, mar Arábico, golfo de Omã e golfo Pérsico.

A par do prolongamento, o Conselho da UE aprovou um montante de referência financeira de cerca de 15 milhões de euros para cobrir os custos comuns da operação entre 01 de março de 2026 e 28 de fevereiro de 2027. Está prevista uma nova revisão estratégica da missão neste período.

A operação Aspides, sediada em Larissa, na Grécia, complementa outros esforços da UE para garantir a segurança marítima e a estabilidade regional, em conformidade com o direito internacional. De acordo com o Conselho da UE, a decisão reflete o compromisso da União com a proteção das rotas comerciais globais e a estabilidade na região.