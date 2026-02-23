Vodafone cobrou clientes apesar das falhas do mau tempo, mas promete devolver na próxima fatura
Clientes da Vodafone das zonas afetadas pela depressão Kristin vão ser ressarcidos do valor faturado através de crédito a partir da próxima fatura, garante a operadora de telecomunicações.
Os clientes da Vodafone Portugal das zonas afetadas pela intempérie vão ser ressarcidos do valor faturado através de crédito a partir da próxima fatura, esclareceu à Lusa fonte oficial da operadora de telecomunicações.
A Lusa contactou as operadoras na sequência de alguns clientes das zonas afetadas pelo mau tempo que ficaram sem comunicações afirmarem que estavam a receber as faturas sem crédito.
Vodafone e Three estão oficialmente ‘casadas’ no Reino Unido e vão gastar 13 mil milhões na lua-de-mel
Regulador britânico autoriza fusão entre Vodafone e Three, criando um gigante com 27 milhões de clientes
Fonte oficial da Vodafone Portugal explicou à Lusa que “devido ao automatismo dos processos de faturação da Vodafone – que não foi possível interromper em tempo útil -, foram emitidas faturas a alguns clientes que ficaram sem serviço em consequência da depressão Kristin”.
Contudo, “estes clientes serão ressarcidos do valor faturado através de crédito a partir da próxima fatura”, asseverou a mesma fonte. A Lusa aguarda também respostas da Meo e da Nos sobre o tema.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Vodafone cobrou clientes apesar das falhas do mau tempo, mas promete devolver na próxima fatura
{{ noCommentsLabel }}