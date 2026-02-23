Depressão Kristin

Vodafone cobrou clientes apesar das falhas do mau tempo, mas promete devolver na próxima fatura

  • Lusa
Clientes da Vodafone das zonas afetadas pela depressão Kristin vão ser ressarcidos do valor faturado através de crédito a partir da próxima fatura, garante a operadora de telecomunicações.

Os clientes da Vodafone Portugal das zonas afetadas pela intempérie vão ser ressarcidos do valor faturado através de crédito a partir da próxima fatura, esclareceu à Lusa fonte oficial da operadora de telecomunicações.

A Lusa contactou as operadoras na sequência de alguns clientes das zonas afetadas pelo mau tempo que ficaram sem comunicações afirmarem que estavam a receber as faturas sem crédito.

Fonte oficial da Vodafone Portugal explicou à Lusa que “devido ao automatismo dos processos de faturação da Vodafone – que não foi possível interromper em tempo útil -, foram emitidas faturas a alguns clientes que ficaram sem serviço em consequência da depressão Kristin”.

Contudo, “estes clientes serão ressarcidos do valor faturado através de crédito a partir da próxima fatura”, asseverou a mesma fonte. A Lusa aguarda também respostas da Meo e da Nos sobre o tema.

