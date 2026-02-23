Vodafone cobrou clientes apesar das falhas do mau tempo, mas promete devolver na próxima fatura

Os clientes da Vodafone Portugal das zonas afetadas pela intempérie vão ser ressarcidos do valor faturado através de crédito a partir da próxima fatura, esclareceu à Lusa fonte oficial da operadora de telecomunicações.

A Lusa contactou as operadoras na sequência de alguns clientes das zonas afetadas pelo mau tempo que ficaram sem comunicações afirmarem que estavam a receber as faturas sem crédito.

Fonte oficial da Vodafone Portugal explicou à Lusa que “devido ao automatismo dos processos de faturação da Vodafone – que não foi possível interromper em tempo útil -, foram emitidas faturas a alguns clientes que ficaram sem serviço em consequência da depressão Kristin”.

Contudo, “estes clientes serão ressarcidos do valor faturado através de crédito a partir da próxima fatura”, asseverou a mesma fonte. A Lusa aguarda também respostas da Meo e da Nos sobre o tema.