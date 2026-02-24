Vídeo

Das baixas à reconstrução: quatro anos de guerra na Ucrânia em números

  • ECO
  • 17:52

São já milhares as vítimas da guerra e a reconstrução da Ucrânia no pós-conflito custará cerca de 500 mil milhões de euros. Estão imobilizados 210 mil milhões de euros de ativos russos na UE.

A ofensiva militar russa no território ucraniano foi lançada a 24 de fevereiro de 2022, fazendo esta terça-feira quatro anos. São já milhares as vítimas da guerra e a reconstrução da Ucrânia, no pós-conflito, custará cerca de 500 mil milhões de euros na próxima década, de acordo com um relatório da União Europeia, ONU, Banco Mundial e autoridades ucranianas.

Os aliados ocidentais da Ucrânia já libertaram mais de 340 mil milhões de euros em ajuda financeira, militar e humanitária desde o início da invasão e atualmente estão imobilizados 210 mil milhões de euros de ativos russos na UE.

A UE aprovou em dezembro um empréstimo de 90 mil milhões de euros para a Ucrânia para o período 2026-2027, mas a Hungria, de Viktor Orbán está a ameaçar bloqueá-lo. A Hungria, juntamente com a Eslováquia, compra pelo menos 65% do petróleo e 85% do gás à Rússia.

Das baixas à reconstrução: quatro anos de guerra na Ucrânia em números

