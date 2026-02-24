5 coisas que vão marcar o dia

No dia do quarto aniversário da invasão russa da Ucrânia, António Costa e Ursula von der Leyen seguem para Kiev. Na frente económica, o Tribunal de Contas Europeu explica o parecer sobre o novo fundo europeu. Em Lisboa, a Comissão de Infraestruturas ouve a APPII sobre reformas no mercado imobiliário. Lá fora, o Eurostat publica dados sobre comércio internacional. A Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública ouve o Crédito Agrícola, o Banco Montepio e a UCI.

Costa e von der Leyen assinalam quarto na invasão russa em Kiev

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, e a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, viajam para Kiev no quarto aniversário da invasão russa da Ucrânia. Durante a visita será realizada uma cerimónia junto a uma infraestrutura atingida por mísseis russos.

Como está o comércio internacional de serviços?

Esta terça-feira o Eurostat divulga informação acerca do comércio internacional de serviços por modos de fornecimento referente a 2024, que permite perceber como as empresas europeias exportam e importam serviços. O Serviço de Estatísticas da União Europeia vai ainda divulgar dados acerca do emprego em grupos de transporte controlados por multinacionais estrangeiras em 2023 e sobre o comércio da UE com a Rússia no quarto trimestre de 2025.

Audição sobre mercado imobiliário

Esta terça-feira vai ainda ficar marcada pela audição da APPII – Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários pela Comissão de Infraestruturas, às 10h00, convocada a pedido do Chega, sobre “reformas urgentes no âmbito do arrendamento, investimento habitacional e dinamização do mercado imobiliário”.

Audições acerca do processo “cartel da banca”

A Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública retoma esta terça-feira, às 17h00, as audições conjuntas no âmbito do requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do Chega sobre o alegado “cartel da banca”. Estão convocados os representantes da Caixa Central do Crédito Agrícola Mútuo, da Caixa Económica Montepio Geral e da Unión de Créditos Inmobiliários (UCI).

Tribunal de Contas Europeu reúne sobre novo fundo europeu

O Tribunal de Contas Europeu (TCE) explica, em sessão online, o parecer sobre o novo fundo europeu, de 865 mil milhões de euros, que combina o apoio à coesão, à agricultura e à segurança, e que será executado através de planos nacionais.