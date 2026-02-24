Aguiar-Branco e Gabriel Bernardino vão abrir congresso da APROSE

A Associação Nacional de Agentes e Corretores de Seguros (APROSE) realiza o seu 11º congresso na próxima quinta-feira, 26 de fevereiro, num evento em que “pretende marcar o futuro do setor segurador em Portugal”, diz a associação em comunicado.

Ao longo de todo o dia, no Centro de Congressos de Lisboa (antiga FIL) haverá debates aprofundando aspetos legislativos, regulamentares e regulatórios da atividade seguradora e da mediação de seguros no país.

Na Sessão de Abertura, às 10h00, haverá uma intervenção do Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, e do presidente da APROSE, Nuno Martins. Seguir-se-á, pelas 11h00, uma intervenção do presidente da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), Gabriel Bernardino. Às 17h00, realiza-se um painel sobre Catástrofes Naturais que contará com a participação, entre outros oradores, do presidente da Câmara Municipal de Leiria, Gonçalo Lopes.

Além deste, o evento de referência do setor segurador inclui mais 4 painéis: Seguros de Saúde – qual o futuro? ; Open Insurance; Protection GAP – Poupança Longo Prazo e A Concentração da Mediação.

No final do congresso, serão entregues os prémios APROSE que distinguem as seguradoras e prestadores de serviços que mais se destacaram, numa votação dos associados da Associação Nacional de Agentes e Corretores de Seguros.

Mais informações aqui .