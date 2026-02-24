Ana Abrunhosa repreende ministro da Agricultura. “Eu também já fui ministra e nunca fiz isto”

A presidente da câmara de Coimbra não gostou que o ministro da Agricultura e do Mar, José Manuel Fernandes, fizesse uma “conferência de imprensa” sem falar antes com os autarcas dos concelhos devastados pelo mau tempo. Ana Abrunhosa repreendeu-o à frente das câmaras televisivas: “Vem falar com os autarcas ou com a imprensa?”, acusando de só esta terça-feira ter ido ao terreno.

O desentendimento aconteceu durante uma visita ao dique dos Casais, onde ocorreu uma rutura que acabou por abater a A1, e o ministro começou a prestar declarações aos jornalistas antes da chegada de Ana Abrunhosa. “O senhor chega a Coimbra… há um dever institucional, tem de falar com os autarcas. Se vem fazer uma conferência de imprensa, nós [autarcas] vamos embora”, criticou a presidente de câmara, indignada.

Acusando-o de desrespeitar Coimbra e de não ouvir os autarcas, Ana Abrunhosa continuou a tecer duras críticas a José Manuel Fernandes: “Eu também já fui ministra e nunca fiz isto. Nunca fui a um território em calamidade que não falasse sempre com os autarcas”. Ao que o ministro respondeu: “A calamidade já acabou”. Indignada, Ana Abrunhosa objetou: “Olhe à sua volta”.

Abrunhosa não ficou por aqui, acusando-o de falta de “urbanidade” e questionando-o se “queria aparecer na televisão primeiro”.

O governante tentou defender-se, justificando que não queria “fazer uma conferência” de imprensa e que apenas tinha sido abordado pelos jornalistas. Mas com os ânimos acesos, as críticas subiram de tom com a presidente da câmara de Coimbra a repreendê-lo: “Sou a autarca eleita pela gente de Coimbra”.

O governante acabou por pedir desculpa e dar razão à autarca, dirigindo-se aos jornalistas: “Percebo a senhora presidente; estava a responder educadamente às vossas perguntas mas ela tem razão”.

Ana Abrunhosa fez-lhe um pedido: “Em Coimbra, não volta a fazer isto, peço-lhe por favor. Já fui ministra, era incapaz de o fazer”. “Não podia esperar cinco minutos?”, questiona.

Depois de momentos de tensão, Ana Abrunhosa e José Manuel Fernandes acabaram por chegar a entendimento. A autarca justificou que se deixou levar pelas emoções e vincou que ambos são “amigos há muitos anos”.