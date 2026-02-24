ASTUCE Espanha pede ao Ministério da Saúde a reconhecer o oligodendroglioma como doença rara

A Associação de Doentes com Tumores Cerebrais e do Sistema Nervoso Central, ASTUCE Espanha, por ocasião da celebração do Dia Mundial das Doenças Raras, comemorado a 28 de fevereiro, indicou que pretende dar mais um passo na sua luta pelos direitos dos doentes com tumores cerebrais, solicitando ao Ministério da Saúde o reconhecimento dos oligodendrogliomas como doença rara em Espanha.

«Comemorar o dia 28 de fevereiro significa lembrar que a baixa prevalência não deve significar baixa prioridade na agenda pública», indicou Visitación Ortega, porta-voz da ASTUCE Espanha. O oligodendroglioma é um tumor primário do sistema nervoso central que se origina no cérebro ou na medula espinhal e que se apresenta principalmente entre os 35 e os 44 anos. Entre os seus sintomas mais típicos estão convulsões, dor de cabeça, alteração do pensamento e da memória, fraqueza, dormência ou problemas de equilíbrio e movimento. O tratamento inclui cirurgia (se possível), seguida de radiação, quimioterapia e participação em ensaios clínicos, embora atualmente não haja nenhum disponível.

A associação reforçou o seu argumento com dados sólidos que demonstram que estes tumores cerebrais cumprem rigorosamente os critérios de baixa prevalência da União Europeia para serem considerados uma doença rara. De acordo com os dados analisados pela associação, os oligodendrogliomas têm uma incidência muito baixa em Espanha, com apenas 0,27 novos casos por cada 100 000 habitantes por ano. Este número é ainda inferior à média europeia, que se situa em 0,4 casos por 100 000 habitantes.

«Estamos perante uma doença ultra-rara na prática, mas que carece dessa proteção oficial no nosso país. É mais fácil ganhar a lotaria de Natal do que ter um oligodendroglioma», salienta Visitación Ortega. O critério europeu para que uma doença seja considerada rara é que tenha uma prevalência inferior a 5 casos por cada 10 000 habitantes.

«Na associação, apelidamos este tipo de cancros de «doença da hipoteca». Não é um qualificativo banal, mas sim o reflexo claro da crueldade e dureza destas doenças. São cancros que chegam com um diagnóstico devastador numa fase crucial da vida: homens e mulheres entre os 35 e os 44 anos, que estão a consolidar a sua carreira profissional, a iniciar o seu projeto familiar e, muitas vezes, com filhos pequenos.» É assim que o explica José Luis Mantas, doente de oligodendroglioma e presidente da ASTUCE Espanha.

O facto de esta doença não ser classificada como «rara» constitui um obstáculo crítico para os doentes e suas famílias, uma vez que dificulta a criação de protocolos de tratamento específicos. Segundo a associação, a inclusão dos oligodendrogliomas no registo nacional de doenças raras melhoraria a atenção multidisciplinar através do encaminhamento para centros de excelência, garantindo uma atenção equitativa e especializada em todo o território.

Também permitiria promover a investigação específica e atrair ensaios clínicos internacionais para Espanha, além de agilizar o acesso a novos tratamentos, como o vorasidenibe, um medicamento aprovado pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA), mas que ainda não está disponível em Espanha, exceto para novos diagnósticos. «De nada serve a aprovação deste tipo de terapias se elas não chegarem aos pacientes. A inclusão do oligodendroglioma como doença rara facilitaria o acesso a este tipo de medicamentos, que se mostraram capazes de deter por vários anos o avanço e retardar a mortalidade de alguns tipos de glioma de baixo grau», nas palavras de Visitación Ortega.

Além disso, a ASTUCE Espanha exige mais ensaios clínicos específicos e lembra que o conceito de equidade na saúde também deve ser aplicado ao campo da investigação. A associação continua a pedir a colaboração entre entidades científicas, hospitais, indústria e instituições para garantir que nenhum paciente com tumor cerebral fique à margem dos avanços existentes e dos que estão por vir.

Nesse sentido, como parte de sua promoção da investigação de tumores que afetam o cérebro e o sistema nervoso central, apoia a OligoSpain, o único projeto de investigação definido para oligodendrogliomas, que busca possíveis alvos e linhas de tratamento para este tipo de cancro. Este projeto é liderado pelo Dr. Raúl Luque, investigador do IMIBIC e da Universidade de Córdoba, e apoiado pelo Hospital Reina Sofía de Córdoba e pelo seu chefe do serviço de Neurocirurgia, o Dr. Juan Solivera.

DIÁLOGO

Esta campanha surge após uma reunião crucial da ASTUCE Spain com o Ministério da Saúde, onde se abriu uma via de diálogo para a inclusão dos gliomas de baixo grau e com mutação IDH nos registos de doenças raras.

O encontro, realizado com responsáveis da Subdireção Geral de Qualidade Assistencial do Ministério da Saúde, representou um «passo em frente» fundamental para dar visibilidade a uma patologia que, devido à sua baixa prevalência, cumpre os critérios internacionais para ser considerada como tal, mas que ainda enfrenta barreiras administrativas que dificultam a sua abordagem integral. Além disso, o encontro serviu para visibilizar as dificuldades clínicas e sociais que os doentes enfrentam, expor a falta de equidade na assistência e apresentar propostas concretas que poderiam melhorar a sua qualidade de vida.

Nas palavras de Visitación Ortega: «a colaboração entre pacientes, profissionais e administrações surge como fundamental para avançar em direção a uma assistência mais justa e especializada». O objetivo principal foi dar visibilidade aos gliomas de baixo grau com mutação IDH, uma patologia pouco frequente que requer cuidados de saúde específicos e um reconhecimento oficial como doença rara.