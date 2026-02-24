Critical TechWorks planeia contratar 300 colaboradores em 2026
A prioridade de recrutamento incide sobre perfis nas áreas de engenharia de software e produto, inteligência artificial, data science, cibersegurança, mobilidade digital e condução autónoma.
A Critical TechWorks está a planear contratar cerca de 300 novos trabalhadores durante 2026, reforçando a sua posição como hub tecnológico estratégico do Grupo BMW em Portugal.
Com presença nos escritórios do Porto, Lisboa e Braga, a empresa portuguesa, que já conta com mais de 3.000 colaboradores de 60 nacionalidades, concentra a expansão maioritariamente em Lisboa e Braga.
O plano abrange ainda a contratação para funções estratégicas, destacando-se a posição de AI Mastermind Architect, que terá um papel central na estruturação e desenvolvimento de soluções de inteligência artificial aplicadas a produtos e plataformas digitais essenciais para o setor automóvel.
Fundada em 2018 como joint venture entre o BMW Group e a Critical Software, a Critical TechWorks dedica-se ao desenvolvimento de soluções de engenharia de software para o Grupo BMW, em áreas diversas como condução autónoma, mobilidade, software de bordo, carros conectados, análise de dados, eletrificação, produção e logística.
