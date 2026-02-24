Recrutamento

Critical TechWorks planeia contratar 300 colaboradores em 2026

A prioridade de recrutamento incide sobre perfis nas áreas de engenharia de software e produto, inteligência artificial, data science, cibersegurança, mobilidade digital e condução autónoma.

A Critical TechWorks está a planear contratar cerca de 300 novos trabalhadores durante 2026, reforçando a sua posição como hub tecnológico estratégico do Grupo BMW em Portugal.

Com presença nos escritórios do Porto, Lisboa e Braga, a empresa portuguesa, que já conta com mais de 3.000 colaboradores de 60 nacionalidades, concentra a expansão maioritariamente em Lisboa e Braga.

A prioridade de recrutamento incide sobre perfis nas áreas de engenharia de software e produto, inteligência artificial, data science, cibersegurança, mobilidade digital e condução autónoma.

O plano abrange ainda a contratação para funções estratégicas, destacando-se a posição de AI Mastermind Architect, que terá um papel central na estruturação e desenvolvimento de soluções de inteligência artificial aplicadas a produtos e plataformas digitais essenciais para o setor automóvel.

Fundada em 2018 como joint venture entre o BMW Group e a Critical Software, a Critical TechWorks dedica-se ao desenvolvimento de soluções de engenharia de software para o Grupo BMW, em áreas diversas como condução autónoma, mobilidade, software de bordo, carros conectados, análise de dados, eletrificação, produção e logística.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Critical TechWorks planeia contratar 300 colaboradores em 2026

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Exclusivo Critical TechWorks vai abrir hub em Braga

Ana Marcela,

Tecnológica quer fechar o ano com cerca de 2.500 colaboradores nos escritórios do Porto e de Lisboa e, no próximo ano, recrutar mais 500 pessoas nas três localizações que tem em Portugal.