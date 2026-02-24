Cruzeiros rendem 940 milhões de euros a Portugal 

Em Portugal, o turismo de cruzeiros gerou um impacto económico em Portugal de 940 milhões de euros em 2024, contribuindo com 410 milhões para o Produto Interno Bruto (PIB), de acordo com os dados divulgados esta terça-feira pela Cruise Lines International Association (CLIA). A indústria emprega 9.800 pessoas e pagou 225 milhões em salários.

As compras das companhias de cruzeiros em Portugal constituíram a maior parte da contribuição do setor para o PIB em 2024, com um valor de 174 milhões de euros, o que representa 42% do impacto total da indústria para o PIB. Os gastos de passageiros e tripulações também proporcionaram um impulso significativo à economia, contribuindo com 150 milhões de euros através de compras em negócios locais.

As atividades de construção naval e expansão de capacidade portuária representaram mais 78 milhões de euros, enquanto os salários das equipas das companhias de cruzeiros representaram oito milhões de euros adicionais no PIB.

Lisboa manteve a posição de principal porto de cruzeiros do país em 2024, enquanto a Madeira consolidou a posição de maior porto de escala de Portugal.

Os dados da Cruise Lines International Association indicam que a indústria de cruzeiros apoiou 445 mil empregos em toda a Europa em 2024 e contribuiu com 64,1 mil milhões para a economia europeia. Deste total, 28 mil milhões contribuíram diretamente para o PIB europeu.

“Os cruzeiros representam cerca de 3% do turismo global, ao mesmo tempo que entregam benefícios económicos significativos aos destinos e comunidades”, afirma Nikos Mertzanidis, diretor executivo da CLIA Europa, citado em conunicado.

Os dados, divulgados no âmbito da cimeira europeia que está a decorrer na Madeira, mostram ainda que a contribuição económica global aumentou quase 16% em comparação com 2023, refletindo a procura sustentada por viagens de cruzeiro em toda a Europa.